Antigua-et-Barbuda et Saint-Christophe-et-Niévès réitèrent leur soutien à notre intégrité territoriale

Le Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, a réitéré, mardi à Saint-John's, le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc et à la souveraineté du Royaume sur son Sahara.

"Nous soutenons l'intégrité territoriale du Maroc et sa souveraineté sur la région du Sahara", a-t-il déclaré à la MAP, à l'issue d'un entretien avec l'ambassadeur du Maroc en Antigua-et-Barbuda, avec résidence à Sainte Lucie, Abderrahim Kadmiri.

Le Premier ministre antiguayen a également exprimé l'adhésion de son pays aux efforts du Conseil de sécurité de l'ONU en vue d'une solution négociée et mutuellement acceptable à ce dossier.

"Le Maroc a soutenu Antigua-et-Barbuda et nous sommes toujours heureux de soutenir le Royaume qui a été très sensible à nos besoins de développement", a-t-il ajouté, mettant en avant l'assistance qu'apporte le Maroc au développement de son pays, notamment en matière de renforcement des capacités dans des secteurs comme l'agriculture et la production.

Gaston Browne a saisi cette occasion pour réitérer la gratitude de son pays à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l'aide humanitaire et matérielle envoyée par le Maroc à ce pays des Caraïbes frappé l'automne dernier par l'ouragan dévastateur Irma.

Par ailleurs, le Premier ministre antiguayen a salué le leadership de Sa Majesté le Roi sur le continent africain et exprimé le voeu de renforcer les relations de l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (OECO) et de la Communauté des Caraïbes (Caricom) avec le Maroc.

L'idée est de bénéficier de la position du Maroc en tant que porte d'entrée dans l'Union africaine, a-t-il soutenu, en mettant en avant le rôle de Sa Majesté le Roi dans le rapprochement entre les Caraïbes et l'Afrique.

Pour sa part, le Premier ministre de Saint-Christophe-et-Niévès, Timothy Harris, a réitéré mardi à Basseterre, le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc, saluant les efforts "sérieux et crédibles" du Royaume pour parvenir à un règlement définitif à la question du Sahara.

"S’agissant de la question du Sahara, nous soutenons le Maroc (...) et nous saluons ses efforts sérieux et crédibles" pour parvenir à une solution à ce différend régional, a-t-il déclaré à la MAP, à l'issue d'un entretien avec l'ambassadeur du Maroc en Antigua-et-Barbuda, avec résidence à Sainte Lucie, Abderrahim Kadmiri.

Timothy Harris a fait part, également, du soutien de son pays aux efforts du Secrétaire général de l’ONU pour "relancer le processus politique sur la base des paramètres définis par le Conseil de sécurité".

"Nous espérons que le processus onusien conduirait à une solution politique négociée et mutuellement acceptable", a-t-il ajouté.

Pour ce qui est de la coopération bilatérale, Timothy Harris, qui a souligné "l’excellence" des relations liant Saint-Christophe-et-Niévès et le Maroc, a fait part de la détermination de son pays à les hisser à un niveau élevé de coopération et de concertation.

Il s’est, par ailleurs, félicité du soutien qu’apporte le Maroc aux petites îles-pays dans la région des Caraïbes pour "surmonter leurs défis en matière de sécurité alimentaire, de changement climatique, et surtout pour faire avancer leur agenda de développement".