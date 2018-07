“Ant-Man et la Guêpe” en tête du box-office

Le nouvel opus des studios Marvel, “Ant-Man et la Guêpe”, s’est propulsé en tête du box-office nord-américain à sa sortie, selon les chiffres provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations dimanche. Le film avec Paul Rudd et Evangeline Lilly a engrangé 76 millions de dollars pour son premier week-end. Il fait mieux que le premier “Ant-Man” (2015), en récoltant quasiment 20 millions de dollars de plus à sa sortie, souligne Exhibitor Relations.

A la deuxième place, le film d’animation des studios Pixar, filiale de Disney, “Les Indestructibles 2”, rapporte 29 millions, soit plus de 500 millions au total en quatre semaines. Troisième, les dinosaures de “Jurassic World: Fallen Kingdom” a obtenu 28,5 millions (333 au total en trois semaines). “American Nightmare 4: les origines” atteint directement la quatrième place pour sa sortie, avec 17 millions. “Sicario, La guerre des cartels”, un film d’action américain avec Josh Brolin et Benicio Del Toro, où les cartels de la drogue font traverser la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis à des terroristes, engrange 7 millions et se classe cinquième (35 millions au total en deux semaines).