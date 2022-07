“Annato ” de Fatima Boubekdi remporte le GP du chef de l'Etat du 3ème Festival de cinéma “Les Téranga ”

Le long métrage "Annato" de la réalisatrice marocaine Fatima Boubekdi a remporté vendredi soir le Grand Prix du Président de la République de la 3-ème édition du Festival de cinéma ''Les Téranga'', organisée à Dakar avec le Maroc comme pays invité d'honneur et à laquelle a participé une forte délégation marocaine.



Tenue sous le thème ''Prendre sa place de femme par le cinéma'', la rencontre cinématographique est organisée par l'association "Cinéma 221" en collaboration avec le Grand Théâtre national de Dakar et d'autres partenaires.



Lors de cette 3ème édition, le Maroc a raflé plusieurs prix dans les catégories long métrage et documentaire.



Ainsi, le film "Indigo "de la réalisatrice Selma Bergach a remporté le prix du meilleur film de long métrage, alors que Merième Addou a décroché le 1er prix documentaire pour son film "Femmes suspendues". Le deuxième prix de la catégorie documentaire est revenu au "Ballon de sable".



Outre le Grand Prix du chef de l'Etat, Fatima Boubekdi a remporté également le prix de la meilleure photo, le prix du meilleur son et celui du meilleur décor pour son long métrage "Annato".



Quant à Rachida Saadi, elle a décroché le prix du jury long métrage pour "Femmes du pavillon".

D'autre part «L'appel», film de Mariakenzi Lahlou a obtenu le Prix spécial de l'Innovation 2022 de l'UNICEF.



Les organisateurs du festival ont également décerné le "Trophée des Honneurs" à Mme Neila Tazi, présidente de la Fédération marocaine des industries culturelles et créatives (FICC), directrice de production du Festival Gnaoua et Musiques du monde d'Essaouira.

Le Festival ''Les Téranga" de Dakar a également accordé différents prix à des réalisateurs et acteurs africains, dans d'autres catégories, comme le Prix des Séries africaines et celui des Séries sénégalaises.



Les distinctions ont été remises aux lauréats lors de la cérémonie de clôture organisée au Grand Théâtre de Dakar, en présence de Mme Youma Fall, Ministre conseiller du Président de la République sénégalaise, de l'Ambassadeur de SM le Roi au Sénégal, M. Hassan Naciri, du chef du cabinet du ministère sénégalais de la Culture et de la communication, Abdoulaye Diop, d'un représentant du directeur du Grand Théâtre de Dakar, et d'une forte délégation marocaine composée de membres de la Chambre marocaine des producteurs de films et des responsables du Centre cinématographique marocain (CCM), ainsi que des réalisateurs et des critiques du cinéma.



Dans une déclaration à la MAP, la réalisatrice marocaine Fatima Boubekdi s'est dit "très honorée" de recevoir le Grand Prix du chef de l'Etat du festival "Les Téranga", initié par la jeune sénégalaise Fatou Jupiter Touré, rappelant que le film "Annato" sorti en février 2022, a été déjà primé au Festival du cinéma de Dakhla, et remporté aussi le Prix du 25ème festival des Ecrans Noirs du Cameroun, ainsi que le prix de l'image et de costume de la 37-eme édition du film méditerranéen d'Alexandrie .