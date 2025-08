Andrew Murrison : Le Discours de Sa Majesté le Roi a touché tous les aspects du Maroc émergent

Le Discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de la Glorieuse Fête du Trône, a touché tous les aspects d’un Maroc moderne, qui marque résolument son entrée de plain-pied dans le club des pays émergents, a indiqué, mercredi, Andrew Murrison, député britannique et ancien secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères.



"Le discours de Sa Majesté le Roi a touché tous les aspects importants d’un Maroc moderne, qui marque résolument son entrée de plain-pied dans le club des pays émergents : de la réduction des disparités régionales à l’amélioration du niveau de vie de tous les Marocains", a déclaré M. Murrison à MAP-Londres. Il a souligné que le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, a réalisé d’excellents résultats au cours du dernier quart de siècle.



Le politicien britannique a relevé, dans ce contexte, que le Discours Royal souligne, à juste titre, une grande ambition pour faire progresser le pays, en plaçant désormais le développement territorial intégré au cœur de la stratégie ambitieuse de développement du Royaume, avec en toile de fond l’accélération de l’épanouissement économique et social des territoires pleinement requalifiés et compétitifs. "En tant qu'ami et admirateur de longue date du Maroc et de son peuple, j'apprécie hautement la réalisation des ambitions de Sa Majesté le Roi et la concrétisation de tous Ses Nobles souhaits pour Son remarquable pays », a encore dit M. Murrison, qui a tenu à exprimer ses chaleureuses félicitations au Souverain et au peuple marocain à l’occasion de la Glorieuse Fête du Trône.



Revenant sur les relations entre le Maroc et le Royaume-Uni, M. Murrison a indiqué que l’année 2025 a été particulièrement importante pour les deux Royaumes, liés par des relations d’amitié et de coopération vieilles de plus de 800 ans. Il a, dans ce contexte, mis en avant l’importante décision prise, en juin dernier, par le gouvernement britannique de soutenir le plan d’autonomie pour le Sahara marocain, le considérant comme «la base la plus crédible, viable et pragmatique» pour régler le différend régional créé autour de l’intégrité territoriale du Royaume.



«Cette année revêt une importance particulière pour les relations entre le Royaume-Uni et le Maroc, compte tenu de l'amélioration de la position britannique au sujet du Plan d'autonomie et du Sahara marocain », a-t-il dit, se disant reconnaissant à Sa Majesté le Roi qui a bien voulu faire référence, dans Son discours, au soutien du Royaume-Uni au Plan d’autonomie. Le politicien britannique n’a pas manqué de saluer l’engagement du Maroc à demeurer ouvert sur son environnement régional et plus particulièrement sur son voisinage immédiat avec le peuple algérien.