L'écosystème économique et industriel allemand ambitionne de forger une nouvelle alliance stratégique avec le Maroc, à l’aune d’un contexte économique mondial instable, a souligné le président international de la Fédération allemande des PME (BVMW) et secrétaire général de l’Alliance allemande des PME pour l’Afrique, Andreas Jahn.



“Nous voulons bâtir une nouvelle alliance économique stratégique avec le Maroc”, a déclaré M. Jahn dans un entretien accordé à la MAP, en marge de la Journée Avenir de la PME, organisée mercredi à Berlin à l’initiative de la BVMW, en présence d’une délégation d’acteurs économiques marocains.



L’Allemagne, première puissance économique européenne, se doit de rechercher de nouveaux débouchés, dans un environnement mondial bouleversé, marqué notamment par l’imposition de nouveaux droits de douane par les États-Unis. Le Maroc figure parmi les pays sur lesquels l’Allemagne peut miser, a-t-il affirmé.



Dans cette perspective, M. Jahn, également homme politique et ancien député fédéral au Bundestag, a mis en avant l’intérêt stratégique du marché marocain, soulignant qu’il attire de plus en plus d’investisseurs allemands et qu’il constitue, selon lui, un hub incontournable pour accéder aux marchés africains.



“Le Maroc gère une large part de ce commerce africain et constitue une porte d’entrée vers le continent. Les entreprises allemandes ont tout intérêt à s’y implanter pour conquérir ensuite de nouveaux horizons”, a-t-il déclaré.



Il a ainsi appelé à l’avènement d’une nouvelle ère de coopération germano-africaine, où le Maroc jouerait un rôle de partenaire clé pour l’implantation des entreprises allemandes sur le continent, saluant, dans ce sens, la stabilité du Royaume et les nombreuses opportunités qu’il offre dans des secteurs d’avenir susceptibles de soutenir la croissance des PME allemandes.



À cet égard, M. Jahn a affirmé que la Fédération allemande des PME nourrit un vif intérêt pour le Maroc, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l’eau, de l’assainissement, ainsi que dans les secteurs de la machinerie et de l’automobile. Les perspectives d’investissement s’y annoncent prometteuses, d’autant plus que le pays se prépare à coorganiser la Coupe du monde 2030, a-t-il souligné.

C’est dans cette logique qu’a été inauguré le bureau BVMW-Maroc, basé à Rabat, présenté par M. Jahn comme un pilier destiné à renforcer les passerelles entre les deux pays.



L’objectif en est aussi de consolider l’amitié germano-marocaine. Il espère alors que cette représentation favorisera de nouvelles initiatives et encouragera l’engagement des entreprises allemandes au Maroc.



M. Jahn a par ailleurs annoncé que son organisation comptait élargir et intensifier cette relation, en organisant notamment des missions économiques dans le Royaume afin de concrétiser, à long terme, des projets communs.



Exprimant le souhait de voir une future édition de la Journée Avenir de la PME, rendez-vous de référence pour les PME allemandes et européennes, se tenir au Maroc, M. Jahn a assuré que la BVMW mobilisera les moyens nécessaires pour renforcer l’activité de son bureau de Rabat et lui permettre de jouer pleinement son rôle.



La délégation marocaine présente à la Journée Avenir de la PME, composée de représentants de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), a multiplié les rencontres avec les acteurs de l’écosystème industriel allemand et des responsables politiques, afin d’examiner les moyens de renforcer le partenariat économique bilatéral.



Dans ce cadre, les membres de la délégation, à l’initiative du bureau BVMW-Maroc, ont été reçus au ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. À cette occasion, les progrès et les réformes engagés par le Maroc ont été salués, et les axes pour approfondir le partenariat économique bilatéral ont été examinés. Les deux parties ont également étudié l’opportunité de créer un Forum économique maroco-allemand afin de stimuler les échanges entre les acteurs économiques des deux pays.



Le stand marocain, placé sous la marque de la promotion de l’investissement et de l’export “Morocco Now”, a servi de point de contact entre les institutionnels marocains et plusieurs PME allemandes de divers horizons, venues s’informer sur les modalités d’investissement et les opportunités offertes par le Royaume dans le cadre de la nouvelle Charte de l’investissement.



La Journée Avenir de la PME, événement phare dédié à la promotion des PME en Allemagne et en Europe, a rassemblé plus de 6.000 participants issus des milieux politiques, économiques et industriels allemands, avec une forte représentation d’acteurs engagés dans l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables et l’hydrogène vert.



La BVMW, qui célèbre cette année son 50e anniversaire, représente les intérêts des PME issues de divers secteurs d’activité. Elle regroupe 32 associations professionnelles, notamment industrielles, rassemblant plus de 900.000 PME à travers l’Allemagne. Son action vise à renforcer leur compétitivité et à garantir leur pérennité. La fédération est présente via plus de 300 bureaux en Allemagne et 80 à l’étranger, dont un au Maroc.



Propos recueillis par Zin El Abidine TAIMOURI (MAP).