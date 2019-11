Aminux et Nada Azhari meilleurs artistes d’Afrique du Nord

Les jeunes artistes marocains Aminux et Nada Azhari ont raflé, samedi soir à Lagos, trois trophées, lors de la 6ème édition des All Africa music awards (AFRIMA). Aminux a été sacré "meilleur artiste masculin en Afrique du Nord" et a reçu le prix de la "meilleure danse africaine ou chorégraphie", pour son tube "Bini w Binek" où il critique certains fléaux comme la jalousie qui nuit à la vie personnelle. L'étoile montante de l’univers "Indie Pop Electro", Nada Azhari, a remporté, quant à elle, le trophée de "meilleure artiste féminine en Afrique du Nord" pour son hit "Jrit" où la voix cristalline et profonde de la talentueuse chanteuse mêle rêves et désirs dans une atmosphère bien à elle.

La star nigériane Burna Boy a été désignée artiste de l'année. Le groupe afro-pop kényan "Sauti Sol" a remporté le titre de l'album de l'année et du meilleur duo ou groupe, tandis que "Fever" du Nigérian Wizkid a été sacré meilleure chanson de l'année. Le meilleur DJ africain est allé au Nigérian Spinall, alors que le réalisateur "Kenny" de la Tanzanie a remporté le prix du meilleur vidéoclip pour son tube Tétema. Le Sud-Africain Nasty C a été sacré meilleur rappeur africain, tandis que le Nigérian Kel P a remporté le prix du meilleur producteur en Afrique et le Libérian Kanvee Adams celui de meilleur "Song writer". Le prix de la révélation de l'année est revenue à la Kényane Nikita Kering, alors que l’artiste angolais Bráulio Alexandre a été sacré artiste "le plus prometteur" d'Afrique. L’Egyptien Mohamed Ramadan a remporté le prix "Favoris des fans" pour son tube "Mafia".

Les grandes stars du continent ont dominé les principales catégories de la liste de cet important événement musical de l'Afrique, avec plus de 8.157 candidatures soumises en 2019.

Il est à noter que les artistes marocains ont dominé les nominations de la 6ème édition de cette compétition de référence qui décerne chaque année des trophées aux artistes les plus prisés au niveau du continent. Les organisateurs avaient, en effet, nommé des musiciens marocains 23 fois dans l'ensemble des catégories de l’AFRIMA.

Il s’agissait dans la catégorie "meilleur artiste féminin en Afrique du Nord" notamment de Jaylann, Psychoqueen et Salma Rachid, en plus de la gagnante. Dans la catégorie "meilleur artiste masculin en Afrique du Nord", deux Marocains étaient en lice aux côtés d’Aminux. Il s’agit des artistes Ahmed Soultan et Yann'sine.

Organisée en partenariat avec l'Union africaine (l’UA), l'édition 2019 de l'AFRIMA constitue une occasion pour la célébration de la spécificité culturelle du continent à travers un programme riche et varié. AFRIMA, une compétition de référence qui décerne chaque année des trophées aux musiciens les plus en vogue, célèbre l'excellence dans l'art musical en Afrique et dans la diaspora avec 36 catégories réparties sur les cinq régions du continent.