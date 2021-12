Amina Bouayach : L'art et la littérature essentiels pour la protection du droit

Musique



La Fondation Dr. Abderrahmane Fennich lance, lundi prochain, son projet national "La Musique s'installe à l'hôpital" au CHU Ibn Sina de Rabat.

A cette occasion, la fondation a produit une chanson à caractère humanitaire, "Naghma wa Basma", qui a réuni plusieurs artistes de renom notamment Latifa Raafat et Bachir Abdou.



Exposition

L'artiste Najia Mehadji a tenu mardi dernier le vernissage de son exposition "Ligne de vie", qui se poursuit jusqu'au 8 janvier 2022, à la galerie d'art L'Atelier 21 (Casablanca) .

Née à Paris en 1950, Najia Mehadji est diplômée de l’Université Paris 1 Sorbonne, où elle a soutenu en 1973 son mémoire sur Paul Cézanne, et de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Ses œuvres font partie de nombreuses collections dont l’Institut du monde arabe (France), le Fonds national d’art contemporain de Paris (France), le Musée d’Art Moderne et Contemporain du Centre Georges-Pompidou (France) et le Musée des Beaux-Arts d’Amman (Jordanie).



Décès

La cinéaste Lina Wertmüller, reine de la comédie italienne et première réalisatrice à être nommée aux Oscars, est décédée à 93 ans dans la nuit de mercredi à jeudi.

"L'Italie pleure la disparition de Lina Wertmüller, une réalisatrice qui avec sa classe et son style inimitable a laissé une marque pérenne dans notre cinématographie et au niveau mondial", a souligné le ministre de la Culture, Dario Franceschini, dans un communiqué.

Cette femme au caractère bien trempé et à l'humour ravageur, qui débuta comme assistante de Fellini pour son film "8 1/2" , demeure, avec Liliana Cavani, l'une des rares femmes à s'être imposée dans le cinéma italien des années 1960-70.

C'est le film "Mimi métallo blessé dans son honneur" (1972), une satire ciblant la mafia et les moeurs siciliennes, qui la fait connaître au public international.