Amel Bent : Johnny Hallyday “était comme un ange gardien pour moi”

Après quatre ans d’absence, Amel Bent est de retour avec un nouveau single, «Si on te demande» et sera bientôt dans le fauteuil rouge de The Voice Kids 5. Loin des studios d’enregistrement, la jeune femme de 32 ans en a profité pour souffler un peu et fonder une famille avec son mari Patrick Antonelli. Maman d’une petite Sofia, née le 4 février 2016, et d’une petite Hana, née le 17 octobre dernier, l’ancienne candidate de la saison 2 de Nouvelle Star a cependant entamé son come-back dès le 17 novembre dernier en participant à l’album de reprises de Johnny Hallyday, On a tous quelque chose de Johnny. Très attachée au rocker, décédé le 5 décembre 2017, Amel Bent a enregistré une reprise de «Que je t’aime». Un symbole pour la chanteuse qui avait eu l’honneur d’interpréter en duo avec le taulier le titre Allumer le feu lors d’un concert à Bercy, en 2006.

Interrogé par Le Parisien, la jeune maman a ainsi évoqué son retour motivé par son admiration envers la défunte star. «Cela m’a redonné envie d’avoir envie », a-t-elle expliqué en plaisantant, avant de se confier plus sérieusement au sujet de son attachement pour le rocker. «Johnny me manque. Il était comme un ange gardien pour moi », a révélé Amel Bent, qui a également eu une pensée pour son amie, l’ancienne épouse de Coluche, décédée le 6 avril dernier des suites d’une longue maladie.