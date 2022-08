Amber Heard prépare son procès en appel contre Johnny Depp et engage de nouveaux avocats

Amber Heard contre-attaque. La comédienne, qui a fait appel fin juillet après le verdict de son procès en diffamation contre Johnny Depp, a engagé de nouveaux avocats pour mener cette nouvelle bataille judiciaire, rapportent les médias américains.



Un porte-parole de l'actrice a fait savoir que l'avocate Elaine Bredehoft, omniprésente pendant les six semaines du procès, s'était retirée. Elle est remplacée par David L. Axelrod et Jay Ward Brown. Le duo est réputé pour avoir défendu avec succès le New York Times lorsque Sarah Palin a attaqué le célèbre quotidien pour diffamation.



"Un nouveau procès implique des avocats différents, surtout lorsque de nouvelles preuves sont découvertes", ont indiqué les avocats de l'actrice dans un communiqué. L'avocat Ben Rottenborn, qui travaille pour Amber Heard depuis le début du procès, reste à ses côtés.



À l'issue d'un procès très médiatique, Amber Heard avait été condamnée à verser 10 millions de dollars à Johnny Depp, qui l'accusait de diffamation pour un article du Washington Post en 2018 dans lequel elle affirmait avoir été victime de "violences domestiques". Amber Heard a obtenu que l'acteur lui verse 2 millions de dollars.



Amber Heard avait d'abord tenté de faire annuler le verdict pour relancer une nouvelle procédure en raison de doutes sur l'identité d'un des jurés. Une demande que la juge Penney Azcarate, qui avait présidé les débats au tribunal de Fairfax, a rejetée le 13 juillet dernier, estimant que l'actrice n'avait pas "subi de préjudice".



Amber Heard avait déjà fait connaître son intention de faire appel fin juin par le biais de son avocate, Elaine Bredehott. Au lendemain du verdict, celle-ci avait par ailleurs indiqué que l'actrice ne pouvait "absolument pas" payer 10 millions de dommages et intérêts à Johnny Depp.