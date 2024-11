Amal Jallal : L'Université Al Qaraouiyine continue depuis sa création jusqu'à aujourd'hui de remplir son rôle scientifique et éducatif

L'Université Al Qaraouiyine continue, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, de remplir son rôle scientifique et éducatif, a affirmé, vendredi, le président de cette institution, Amal Jallal.



M. Jallal, qui animait une conférence inaugurale intitulée "Université Al Qaraouiyine : Douze siècles de rayonnement scientifique" organisée par la Fondation Maroc du patrimoine pour la recherche, l'étude et la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel marocain, a indiqué que ce rôle est le résultat du rayonnement scientifique de l'université, basé sur son ouverture et sur la diversité de son système d'enseignement.



Il a ajouté que grâce à l'ouverture de l'Université Al Qaraouiyine, la ville de Fès est devenue une étape incontournable dans le mouvement des érudits et des savants d'Andalousie, du Machreq et d'Afrique vers Fès, ou à partir de cette ville vers ces contrées.



L'université est également restée ouverte pour accueillir des universitaires et des étudiants d'horizons divers et a continué de délivrer, sans interruption, ses diplômes aux lauréats depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, a-t-il dit, soulignant que l'arrivée des érudits d’Andalousie ou du Machreq était considérée comme un grand événement dans leur vie.



Grâce à l'Université Al Qaraouiyine et aux écoles qui l'entourent, a poursuivi M. Jallal, Fès a eu une grande influence sur l'Occident islamique et même sur le Machreq et cette cité millénaire est devenue un pont culturel entre l'Andalousie et le Machreq d’une part, et entre l'Andalousie et l'Afrique d'autre part.



Le conférencier a relevé également que l'Université Al Qaraouiyine a contribué, au fil des siècles, à faire de la ville de Fès un lieu de partage des idées, des écrits et manuscrits entre savants et érudits et un point de rencontre pour les savants, les universitaires, les médecins et les poètes, ajoutant qu'au cours de douze siècles, Fès a connu un afflux d'érudits et de pèlerins en quête de savoir, de sagesse et de piété, ce qui explique l'intérêt des Souverains qui ont régné au Maroc pour ce grand édifice scientifique et culturel.



Ouvrant cette conférence, le président de la Fondation Maroc du patrimoine, Mohammed Azzelarab Amrani, a souligné que cette rencontre intervient à l'occasion de l'inauguration de la saison culturelle et scientifique 2024-2025 de la Fondation.



Il a ajouté que cette rencontre s'inscrit dans la continuité des activités scientifiques et culturelles consacrées aux échanges sur de nombreux sujets scientifiques, historiques, patrimoniaux, sociaux et économiques, en plus des débats sur la mémoire du Maroc en général et de la ville de Fès en particulier, dans l’objectif de préserver le patrimoine marocain authentique en tant que partie intégrante de l’identité marocaine.