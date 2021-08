Amal El Fellah et Nadia Ghessal célèbrent la femme

Le vernissage de l’exposition des artistes Amal El Fellah et Nadia Ghessal, initié sous le thème "Murmure d’union", a eu lieu samedi à la Galerie Amalgame à Casablanca. Cette exposition, qui se poursuit jusqu’au 9 août, offre au public une quarantaine d'œuvres d'art.



Dans une déclaration à la MAP, Mme Ghessal a indiqué que ses œuvres traduisent sa préoccupation vis-à-vis de la thématique liée à la femme qui ne consiste pas uniquement en un beau corps, mais elle est surtout une âme qui réfléchit et agit. S’agissant des outils de travail, elle a souligné que les sujets traités requièrent telle ou telle manière de traitement, ajoutant que les techniques de peinture diffèrent selon le sujet abordé.



Pour sa part, Mme Fellah a indiqué, dans une déclaration similaire, que la femme joue un rôle majeur dans la société. Dans ses toiles, cette artiste amène le public dans le quotidien de la femme partagé entre gestion de la vie quotidienne et vie en dehors de la vie familiale.



Dans une note de présentation, l'artiste plasticien et critique Chafik Zakari a souligné que l’exposition "offre un voyage exceptionnel dans deux horizons artistiques différents, qui se rejoignent néanmoins dans l’engagement pour la cause humaine et particulièrement celui de l’affirmation de la femme au cœur de la société".



Amal El Fellah "a toujours ressenti ce besoin de créer et au fond de se réaliser à travers un personnage lui ressemblant, faisant ainsi face à elle-même et à tous les sentiments qui l’habitent", a-t-il indiqué. Pour sa part, Nadia Ghessal, à travers ses œuvres composant sa collection "Interstice", emporte le regard vers des émotions "qui se bousculent entre passion, déterminisme, douceur et féminité", a-t-il ajouté.



Nadia Ghessal et Amal El Fellah sont des artistes autodidactes et natives de la ville de Khouribga.