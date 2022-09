Almodovarse retire d'un projet de film en anglais avec Cate Blanchett

Le célèbre cinéaste espagnol Pedro Almodovar a décidé d'abandonner la réalisation de "Manuel à l'usage des femmes de ménage" avec l'actrice australienne Cate Blanchett en vedette, qui devait être le premier long-métrage en anglais de sa carrière, a confirmé mercredi son frère. "Pedro Almodovar abandonne le projet « Manuel à l'usage des femmes de ménage » quise poursuivra avec Cate Blanchett", a twitté Agustin Almodovar, qui dirige avec son frère la maison de production "El Deseo". L'abandon de ce projet par Almodovar avait été révélé en début de semaine par le site web spécialisé Deadline Hollywood, selon lequel le cinéaste espagnol "est arrivé à la conclusion qu'il n'était pas prêt à s'attaquer à un projet aussi monumental en anglais". Sans donner plus de détails sur les raisons de cette décision, ce média indiquait que la recherche d'un nouveau réalisateur était "en cours". "Cela a été une décision très douloureuse pour moi", a déclaré Almodovar à Deadline. "Je rêvais de travailler avec Cate depuissi longtemps" mais "malheureusement, je ne me sens plus capable de réaliser pleinement ce film" qui est une adaptation du livre de nouvelles de l'Américaine Lucía Berlín, "Manuel à l'usage des femmes de ménage". Cate Blanchett, 53 ans, deux fois oscarisée et qui a remporté samedi le deuxième prix d'interprétation de sa carrière à Venise pour son rôle de cheffe d'orchestre ivre de pouvoir dans "Tár" de Todd Field, produit ce qui devait être le premier long-métrage en anglais d'Almodovar via sa société "Dirty Films". "Je connais Pedro depuis 20 ans et cela fait longtemps que nous parlons de la possibilité de travailler sur un projet", avaitelle confié en début d'année, en marge du gala des Goya de l'Académie espagnole du cinéma. Le cinéaste espagnol de 72 ans, qui a obtenu deux Oscars pour ses films "Tout sur ma mère" et "Parle avec elle", a fait son premier film en anglais en 2020, un court-métrage de 30 minutes ("La Voix humaine") avec l'actrice britannique Tilda Swinton. Il vient par ailleurs de terminer le tournage d'un autre court-métrage en anglais, "Strange Way of Life" avec Ethan Hawke, son premier western.