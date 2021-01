“Allamitni” , nouveau single de Sabah Zidani

La chanteuse Sabah Zidani vient de lancer, sur sa chaîne Youtube, son nouveau single “Allamitni”, une œuvre artistique qui comprend dans ses mélodies toutes les significations musicales et la beauté de la musique arabe originale en termes de composition et du “maqâm”. Les paroles de cette nouvelle chanson ont été écrites par le poète syrien Moukhlis Moukheibir et composée par le distributeur musical syrien résidant en Argentine Mourad Al Achkar.



Cette œuvre se présente, selon Mme Zidani, comme “l’aboutissement de son ouverture à une pléiade de créateurs arabes, notamment ceux qui résident à l’étranger et, particulièrement, ceux qui font la part belle à la chanson arabe du “tarab” qui allie la nouveauté des paroles, la mélodie et la performance”. Cette nouvelle sortie artistique constitue, d’après la chanteuse, le fruit d’une communication artistique à l’aune des capacités technologiques disponibles actuellement, relevant qu’il s’agit de sa deuxième expérience dans ce domaine et que des oeuvres similaires sortiront prochainement. Le répertoire de la chanteuse Sabah Zidani comprend de nombreuses chansons, dont les plus célèbres sont “Koun Li Qalilan”, “Inssa Ma Chi’t”, “Amr Gharib”, “Darna ya dar Salam”, “Mushtaqa Lak” et “Qom ya Khalili”.