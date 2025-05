Ali Kolotou Tchaimi : Les défis de stabilité et de prospérité en Afrique requièrent une réponse collective et résolue

Les défis de stabilité et de prospérité en Afrique requièrent une réponse collective et résolue des Parlements africains, a affirmé, mercredi à Rabat, le président du Comité exécutif de l'Union parlementaire africaine (UPA), Ali Kolotou Tchaimi.



S'exprimant lors de la 83e session du Comité exécutif de l'UPA, M. Tchaimi a souligné l'impératif pour les parlementaires africains de prendre leurs responsabilités et d'agir avec détermination pour relever ces défis.



Il a, dans ce sens, mis en garde contre "les graves menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité, les conséquences dramatiques du changement climatique, le recul du multilatéralisme, la convoitise des grandes puissances et la montée des replis identitaires", notant, à cet égard, que l'UPA constitue un rempart contre les fléaux qui guettent le continent et un vecteur d'espoir pour un avenir meilleur. "C'est ensemble, unis dans notre diversité, que nous pourrons relever les défis qui se présentent à nous", a-t-il lancé.



Et de poursuivre que l'UPA se positionne comme un espace de dialogue parlementaire privilégié au service de la paix, de la démocratie, de la bonne gouvernance et du développement durable, ajoutant que l'Union est aussi un instrument de la diplomatie parlementaire, un cadre d’échange des bonnes pratiques, de partage d’expériences, d’harmonisation des positions sur les questions internationales qui interpellent les parlementaires africains.



Par ailleurs, M. Tchaimi a tenu à remercier l’ensemble des Parlements membres de l'UPA pour la confiance témoignée au Parlement tchadien en lui confiant la présidence du Comité exécutif de cette union, réitérant l'engagement de son pays en faveur de la diplomatie parlementaire. "Notre représentation nationale est honorée par cette marque d’estime et de confiance, et mesure hautement la responsabilité qui est la sienne pour construire une union plus solidaire et respectueuse des valeurs de l'UPA, a-t-il dit.



Etalée sur deux jours, cette session est consacrée à l’examen du projet d'ordre du jour de la 47e session de la Conférence de l’Union, prévue fin 2025 à Kinshasa (République démocratique du Congo), et celui de la 84e session du Comité exécutif, en plus de fixer la date et le lieu de la tenue de cette session.