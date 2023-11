Ali Hajji: Le cinéma marocain est largement représenté dans l'ensemble des sections du festival

Dans cet entretien accordé à la MAP, le coordinateur général du Festival international du film de Marrakech, Ali Hajji, évoque les spécificités du Festival de Marrakech et les nouveautés qui viennent enrichir la programmation de la 20ème édition qui se tient du 24 novembre au 2 décembre sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Quelles sont les principales nouveautés de cette 20ème édition du Festival international du film de Marrakech ?



La richesse et la diversité du cinéma mondial et marocain seront mises à l'honneur, à l'occasion de la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech. Cette édition va être centrée sur l'essence du festival, à savoir les projections de films, les débats, les rencontres professionnelles et les conversations avec les grands noms du cinéma mondial".



La ville ocre va accueillir les plus grands réalisateurs, acteurs et producteurs du monde entier qui vont aller à la rencontre du public, dans le cadre d'un festival ouvert à tous. Cette édition présentera aussi 75 films en provenance de 36 pays. Il s’agit d’une sélection qui met en avant différents genres cinématographiques, notamment la comédie, le drame, les films grand public, ainsi que des films plus pointus d’auteur.

Pour cette édition, les organisateurs ont opté pour la sobriété en réduisant certains aspects festifs.



Nous avons décidé aussi de changer le dispositif du tapis rouge qui sera un dispositif d’accès et non festif. Nous avons également pris la décision d’annuler les projections à la place Jemaâ El Fna pour pouvoir se concentrer sur la vocation essentielle du festival, le cinéma et l’échange en l'occurrence.



La 6ème édition des Ateliers d’Atlas qui sera organisée en marge du festival, sera parrainée par le célèbre réalisateur américain Martin Scorsese. Cette association représente une étape importante pour le festival, consolidant ainsi sa position en tant qu'événement majeur dans le monde du cinéma.



Le Festival de Marrakech a toujours fait la part belle au cinéma marocain. Qu'en est-il pour cette édition ?



2023 est aussi une année forte pour le cinéma marocain qui est largement représenté dans l'ensemble des sections du festival. Deux réalisateurs marocains, Asmae El Moudir et Kamal Lazraq, se retrouvent en compétition cette année.



Les deux cinéastes ont été accompagnés et soutenus il y a quelques années durant l’étape de l’écriture, et ce, dans le cas des Ateliers de l'Atlas. Ils ont également été sélectionnés et primés durant ce programme professionnel en 2019.

Les deux films "La mère de tous les mensonges" d’Asmae El Moudir et "Les Meutes" de Kamal Lazraq ont également dans des festivals prestigieux et vont également être présentés en première régionale à Marrakech cette semaine durant le festival.



Comment le Festival de Marrakech célèbre-t-il la femme lors de cette 20ème édition ?



Pour la première fois de l’histoire du festival, le jury est majoritairement féminin. Six membres du jury sur neuf sont des femmes. Il s’agit entre autres de la volonté de la présidente du jury, Jessica Chastain, d'être à la tête d'un jury majoritairement féminin.

De même, le comité de sélection des films a été très attentif cette année pour qu’il y ait une certaine parité et représentativité féminine. Parmi les 14 films sélectionnés dans la compétition, 8 sont réalisés par des femmes.