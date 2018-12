Ali Hajji : Le FIFM, un grand succès populaire

La 17ème édition du Festival international du film de Marrakech, qui se déroule du 30 novembre au 8 décembre dans la cité ocre, est un "grand succès populaire", s'est félicité le coordinateur général du Festival, Ali Hajji. "Au sixième jour, c’est un grand succès populaire. Le public investit massivement les salles pour les projections des films et pour assister aux rencontres avec les invités de marque du Festival. Un public nombreux se rend aussi à la Place Jemaâ El Fna à la rencontre des grandes stars du grand écran tels Robert De Niro, Martin Scorsese, Yousra et Laila Elwi, entre autres", a affirmé M. Hajji dans une interview exclusive accordée à la MAP.

"Nous sommes très contents. C’est un vrai succès populaire. Les salles sont pleines et j’espère que cela continuera jusqu’à la fin", a-t-il dit, mettant en avant l’engouement du jeune public pour cette grand-messe cinématographique. Pas moins de 3.500 enfants sont inscrits au total dans le cadre du Festival, s’est-il enorgueilli, expliquant que ces jeunes cinéphiles se donnent rendez-vous au cinéma Colisée pour les séances de la section "Jeune public".

S’agissant du cinéma marocain, M. Hajji a tenu à préciser que le 7ème art national est à l’honneur dans le cadre de cette 17ème édition, placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI. "Nous avons cette année un panorama du cinéma marocain qui est une sélection de sept films récents", a-t-il fait remarquer, notant que le Festival reçoit du monde de différentes nationalités et quatre coins du globe, dont des professionnels (directeurs de festivals, programmateurs, sélectionneurs, producteurs et des distributeurs), sans oublier les représentants de la presse internationale, qui sont tous "très demandeurs" des films marocains.

Cette vitrine promotionnelle a été créée pour le cinéma d’auteur marocain, qui aura désormais une place permanente dans le Festival, a relevé M. Hajji, rappelant que pour cette édition, une sélection de sept films a été retenue avec "Volubilis" de Faouzi Bensaïdi, "Sofia" de Meriem Benm’barek, mais aussi des films présentés en première nationale ou en première mondiale comme "La Guérisseuse" de Mohamed Zineddaine, "Catharsys, or The Afina Tales of the Lost World" de Yassine Marco Marroccu, et puis d’autres types de pellicules comme le documentaire de Hind Bensari "We Could be Heroes". Il s’agit également de "Jahiliya" de Hicham Lasri et "Stateless" (Apatride) de Narjiss Najjar. Et M. Hajji de préciser que l’idée est de créer une section "qui soit un vrai outil de promotion du cinéma marocain à destination de ce public étranger qui vient participer dans le cadre du Festival".

Il y a aussi une très forte présence du cinéma marocain à travers notamment le grand hommage à Jillali Ferhati, un grand cinéaste et l’un des pères fondateurs du cinéma national contemporain, en plus d’être un habitué du Festival international du film de Marrakech, dont il a été membre du jury lors de la 12ème édition, a-t-il ajouté. Cet hommage se veut "une reconnaissance de sa très riche carrière qui, en trente ans, est jalonnée de succès et de récompenses en tout genre", a soutenu M. Hajji.