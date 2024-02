Alexandrie et Tirana, capitales méditerranéennes de la culture et du dialogue 2025

Les villes d’Alexandrie (Egypte) et de Tirana (Albanie) ont été désignées comme capitales méditerranéennes de la culture et du dialogue en 2025, a annoncé, mercredi, l’Union pour la Méditerranée (UpM).



Ainsi, chaque ville accueillera tout au long de l'année un programme d'activités, telles que des conférences, des événements sportifs et des spectacles culturels, qui s'adressent à la société civile et comportent une dimension euro-méditerranéenne, indique l’UpM dans un communiqué, précisant que les deux capitales méditerranéennes participeront également à des échanges de collaboration.



L’initiative de désigner des capitales méditerranéennes de la culture, approuvée par les 43 États membres de l'UpM, vise à mettre à l'honneur la diversité de la région tout en favorisant la compréhension mutuelle grâce à un programme d'activités culturelles et éducatives d'une durée d'un an dans chaque ville, ajoute la même source.



Basée sur l'appel des ministres de la Culture de la région euro-méditerranéenne le 17 juin 2022 à Naples, ainsi que sur la recommandation de plus de 200 jeunes représentants de la société civile de plus de 20 pays le 7 février 2022 à Marseille, cette initiative a été conçue pour promouvoir davantage la diversité et l'identité partagée de la région euro-méditerranéenne et contribuer à une meilleure compréhension mutuelle de ses peuples.



La région euro-méditerranéenne, creuset de langues, de traditions et de coutumes diverses, s'enorgueillit d'un patrimoine riche et diversifié, façonné par des siècles d'échanges culturels, et partage un patrimoine et un profond sentiment d'identité et d'appartenance, relève le communiqué.