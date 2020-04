Al Omrane affiche un résultat net consolidé quasi stable

Hausse du flux transactionnel sur le marché

central de la BVC au premier trimestre



Le volume global des échanges sur le marché central de la Bourse de Casablanca a enregistré une forte hausse de 147,78% au premier trimestre 2020 pour atteindre près de 12,6 milliards de dirhams (MMDH), contre 5,07 MMDH au T1-2019, ressort-il du dernier rapport de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) sur le profil des investisseurs en Bourse.

Au niveau des opérations d’achats par type d’investisseurs, les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ont accaparé 47,9% du volume global, contre 34,8% au T1-2019, devançant les personnes morales marocaines (PMM) avec 33,8%.

Les personnes physiques marocaines (PPM) ont brassé 8,7% du volume global, tandis que les personnes morales étrangères (PME), les opérations via les réseaux bancaires (RES) et les personnes physiques étrangères (PPE) ont représenté respectivement 7,9%, 1,2% et 0,5%.

S’agissant des opérations de ventes, les OPCVM sont arrivés en pole position avec 41,1%, contre 49,2% au T1-2019, suivis par les PMM avec 36 % du total volume et les PME avec 9,9%. Le solde est partagé à hauteur de 9,6% par les PPM, de 2,9% par les réseaux bancaires et de 0,5% par les PPE.

Le Marché de blocs a affiché, quant à lui, un volume de 1,23 MMDH à fin mars 2020, contre 3,54 MMDH une année auparavant, soit une baisse de 65,07%, accaparé totalement par les PMM à l’achat et à la vente.

Notons que la Bourse de Casablanca a fortement chuté au cours des trois premiers mois de l’année, frappée de plein fouet par la crise sanitaire du Covid-19, à l’instar des marchés financiers internationaux. L’activité du mois de mars a fortement pesé sur les tendances enregistrées. Le Masi et le Madex se sont repliés à 9.704,85 et 7.876,80 points respectivement, enregistrant une baisse de 20,85% et 21,26% sur le seul mois de mars, ramenant ainsi leurs performances annuelles respectives à -20,27% et -20,59%.



CDG Prévoyance annonce le versement

anticipé des pensions à partir de ce mercredi



CDG Prévoyance a annoncé, lundi, à ses bénéficiaires que le paiement des pensions des régimes de retraites et des fonds de solidarité sera effectué à partir de ce mercredi.

“S’inscrivant dans le renforcement des valeurs de solidarité en cette période particulière, CDG Prévoyance en charge de la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA) et du Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR), informe ses bénéficiaires que le paiement des pensions des régimes de retraites et des fonds de solidarité sera effectué à partir du 22 avril 2020”, indique un communiqué de CDG Prévoyance.

La Caisse de dépôt et de gestion assure, à travers CDG Prévoyance, la gestion administrative, technique et financière de la CNRA et du RCAR et par conséquent 140 milliards de dirhams (MMDH) de réserves correspondant à plus de 20 régimes de retraite et fonds de prévoyance, caractérisés par une grande diversité en termes de population et de nature des prestations. Afin de remplir cette mission, CDG Prévoyance s’appuie sur une plateforme organisationnelle moderne, d’un SI agile, de ressources humaines compétentes et de dispositifs de bonne gouvernance pour servir plus de 1 million de citoyens.