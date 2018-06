Al-Arabiya publie son troisième numéro

Le nouveau numéro de la revue Al-Arabiya des études juridiques, économiques et sociales vient de paraître. Cette publication scientifique, dirigée par Mohamed Boujnoun, professeur de droit public à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (Université Hassan I à Settat), est consacrée essentiellement à la recherche en sciences juridiques, économiques et sociales.

Ce numéro comprend plusieurs articles aussi bien en arabe qu’en français. On y lit, entre autres, l’article de Hanane Bengassem sur les sociétés de développement local au Maroc, un autre de Mustapha Tail sur la fonction de contrôle et de l’inspection du travail, de Touria Akesri sur les commissions administratives paritaires et leurs attributions, de Fellah Khadouj sur la criminalité féminine, de Mohamed Laaroussi sur la responsabilité pénale en ce qui concerne la sécurité des produits industriels conformément à la loi n°24.09, de Nadia Hammouti sur la spécificité de la peine dans le droit pénal administratif, de Tahoor Abdelkrim sur les dispositions de la loi de la liberté et de la concurrence et la protection des consommateurs.

On y lit également en français un article de Bilal Bourkha, Kahlid Sadiq et Younes Belfellah sur le management stratégique au service des nouvelles organisations publiques, de Bouzelmat Abdal mounim et El Fatin Abdelfettah sur les entreprises transnationales et droit international public et celui de Abdelilah El Attar et Fouad Hanin sur le comportement des micro-entrepreneurs de la région de l’Oriental à l’égard de l’installation des institutions de la microfinance islamique ou encore celui de Mourad Tabet sur l’initiative législative populaire en Espagne.