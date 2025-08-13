Aïd Al Mawlid Annabaoui sera célébré vendredi 5 septembre


Dimanche 24 Août 2025

Aïd Al Mawlid Annabaoui sera célébré vendredi 5 septembre
Le mois de Rabie-I 1447 de l’hégire débutera lundi 25 août 2025 et Aïd Al Mawlid Annabaoui sera célébré vendredi 5 septembre, a annoncé, samedi soir, le ministère des Habous et des Affaires islamiques.
 
Dans un communiqué, le ministère indique que l’observation du croissant lunaire du mois de Rabie-I 1447 a eu lieu samedi 29 Safar 1447 de l’hégire, correspondant au 23 août 2025, après le coucher du soleil, précisant que tous les délégués des affaires islamiques dans le Royaume et les Unités des Forces Armées Royales associées à l’observation ont confirmé la non-observation" du croissant lunaire.
 
De ce fait, le mois de Safar aura compté 30 jours et le 1er Rabie-I 1447 de l’hégire débutera lundi 25 août 2025, tandis que Aïd Al Mawlid Annabaoui sera célébré vendredi 5 septembre, selon la même source.
 
Puisse Dieu, en ce mois béni et à l’occasion de l’Aïd Al Mawlid Annabaoui, combler SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, de Sa Bénédiction et de Ses bienfaits, et renouveler pareille occasion pour SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, SAR le Prince Moulay Rachid et l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale dans le bonheur et la quiétude, et pour le peuple marocain et l’ensemble de la Oumma islamique dans le progrès et la prospérité, conclut le communiqué.


