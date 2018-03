Ahwach et jazz en fusion à Ouarzazate

Hassan Mrani, réalisateur et producteur, s'est découvert très tôt une passion pour l'image et le cinéma. Son émerveillement pour les choses simples de la vie l'a alors naturellement conduit à tout faire pour mettre en image ces détails d’une réalité que les autres, bien souvent, ne voient que rarement.

Les défis lui plaisent et quand l’occasion de réaliser son premier vidéoclip « Ahwach Jazz » s’est présentée, il n’a pas hésité à la saisir. Il a pu ainsi mettre en valeur le patrimoine immatériel et culturel de la région de Ouarzazate qui est riche par sa diversité dont les Kasbahs et les oasis. Et aussi de faire de l'Ahwach un symbole de reconnaissance internationale d’Ouarzazate.

Le vidéo-clip « Ahwach Jazz » a rassemblé une équipe professionnelle et expérimentée dans le domaine du cinéma et l'audiovisuel et a été produit avec les dernières tendances technologiques qui respectent les mesures internationales de production cinématographique et audiovisuelle.

Hassan, en tant qu’activiste de sa ville Ouarzazate et de la région de Draâ-Tafilalet, a pris l'initiative de rendre service à sa région par montrer au monde les capacités touristiques, naturelles et culturelles de la région à travers de prochains vidéoclips.