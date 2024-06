Ahmed Saad souhaite interpréter une chanson du patrimoine marocain

Le chanteur égyptien Ahmed Saad a indiqué, dimanche à Rabat, qu’il souhaite interpréter une chanson du patrimoine marocain authentique et unique, formant le voeu de pouvoir chanter aux côtés d'un artiste marocain.



Lors d'une conférence de presse consacrée au concert donné la veille sur la scène Nahda, dans le cadre du Festival Mawazine rythmes du monde, l'artiste égyptien a fait part de son attachement particulier à la chanson qui traduit les sentiments sincères.



Interrogé sur sa première participation à Mawazine, l’artiste a confié que chanter au Maroc a “une saveur particulière", qualifiant le public marocain d’"exceptionnel”.

"J'attendais cette opportunité avec beaucoup d'enthousiasme, car je sais que le Maroc a un public qui a un goût musical élevé", a-t-il dit.



Le chanteur a dans le même élan exprimé ses sincères remerciements aux Marocains pour leur hospitalité et leur interaction, qui, pour lui, a été le véritable succès du concert de samedi.



Né en 1981 au Caire, Ahmed Saad a grandi dans une famille d'artistes. Il a commencé sa carrière, en 2003, en sortant son premier album "Achki Lmin". En 2007, il a sorti une série de Single qui ont grandement contribué à sa renommée.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 19ème édition du Festival Mawazine-rythmes du monde (21-29 juin) offre une programmation riche et variée qui réunit les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.