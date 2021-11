Ahmed El Aked reprend l’assertion Royale : Le Maroc restera dans son Sahara, et le Sahara demeurera dans son Maroc jusqu ’à la fin des temps

Il n 'y aura pas de développement au Maghreb sans la construction d’un bloc régional

« Le Maroc restera dans son Sahara, et le Sahara demeurera toujours dans son Maroc malgré toutes les illusions et les manœuvres » des ennemis du Royaume. Cette position a été exprimée par Ahmed El Aked, qui, représentant l’USFP, a prononcé un discours au nom du Premier secrétaire du parti lors de la deuxième session du colloque théorique du Parti communiste chinois et des partis arabes de gauche et la session d'étude des partis de gauche dans les pays arabes, tenues les 23 et 24 novembre 2021.Au cours de cet événement important, Ahmed El Aked, coordinateur de la Commission des questions économiques, sociales et environnementales relevant du Conseil national du parti, a mis l’accent sur la politique réaliste du Royaume et les sages initiatives diplomatiques royales qui ont changé la donne en ce qui concerne la question du Sahara marocain, ce qui explique le large appui de la communauté internationale à l'intégrité territoriale du Royaume à travers l’ouverture de nombreuses représentations diplomatiques et consulaires au Sahara marocain.Dans ce discours prononcé lors des travaux de la session spéciale de dialogue axée sur «La mise en œuvre de la démocratie populaire et la promotion du développement commun», le membre du Conseil national de l’USFP a affirmé que les défis du développement nécessitent le renforcement des blocs régionaux et l'amélioration de la sécurité globale dans la région du Maghreb, à travers l'attachement aux règles de droit international et les efforts de la communauté internationale visant à trouver une solution politique permanente, réaliste et consensuelle, et dans le cadre de l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume du Maroc depuis 2007.Il s'est également félicité de la résolution 2602 du Conseil de sécurité, qui a constitué une réponse explicite aux manœuvres des ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc, et a appelé à la nécessité de la participation de toutes les parties au processus politique, y compris l’Algérie, qui tire les ficelles de ce conflit artificiel.Ahmed El Aked a affirmé que l'initiative marocaine reste la seule solution politique réaliste, pratique et consensuelle pour mettre fin une fois pour toutes au conflit du Sahara.Par ailleurs, Ahmed El Aked a exprimé la satisfaction de l’USFP quant au partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine conclu en mai 2016 lors de la visite officielle de S.M le Roi, Mohammed VI, en Chine.Il s'agit d'un partenariat qui, selon le responsable ittihadi, a contribué au dynamisme important enregistré dans les domaines de la coopération bilatérale ayant trait à l'économie, aux finances, aux nouvelles technologies, aux infrastructures, aux industries de pointe, aux énergies renouvelables et aux productions culturelles.Il a également évoqué l'étroite coordination maroco-chinoise dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, à travers le soutien mutuel aux mesures de lutte contre la propagation de la pandémie, et l'échange d'informations et d'expériences dans le domaine médical, soulignant que les initiatives entreprises par les partenaires marocains et chinois témoignent de la solidarité humaine entre les deux pays amis et renforcent le dialogue politique et la coopération économique et culturelle entre eux.Le représentant de l'USFP a également souligné que le bien-être social et le développement global ne seront pas atteints dans un climat de conflit, de guerre et d'extrémisme, mais dans un cadre politique mondial dans lequel règneront la stabilité, la sécurité, la paix et la primauté du droit international. Cela passe, selon l’intervenant, par la promotion de la paix au Moyen-Orient en trouvant un règlement définitif et durable à la question palestinienne sur la base des décisions internationales et la protection des droits légitimes du peuple palestinien.Au cours de cette réunion, qui coïncide avec le centenaire de la fondation du PCC, Song Tao a passé en revue les réformes et les réalisations les plus importantes dont la Chine a été témoin tout au long de son parcours historique dans les domaines économique, social et de développement.