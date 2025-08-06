Ahmed Assaf : L'aide humanitaire et médicale marocaine aura un impact tangible sur les habitants de Gaza

-
Dans une déclaration à la MAP, le ministre palestinien a souligné que cette aide sera d’un grand apport en terme d'assistance urgente au profit de la population de Gaza qui souffre du blocus et de la famine, saluant cette initiative humanitaire hautement appréciée par le peuple et les dirigeants palestiniens.
Ce noble geste Royal s’inscrit dans le prolongement d’une série d’initiatives portées par le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al-Qods, en faveur du peuple palestinien, a relevé M. Assaf, réaffirmant que le Royaume a toujours défendu les droits légitimes du peuple palestinien, sur les plans officiel et populaire.
Cette initiative contribuera au renforcement et au développement des relations historiques unissant les peuples frères marocain et palestinien, a-t-il conclu.