Ahmed Assaf : L'aide humanitaire et médicale marocaine aura un impact tangible sur les habitants de Gaza


Libé
Jeudi 7 Août 2025

Ahmed Assaf : L'aide humanitaire et médicale marocaine aura un impact tangible sur les habitants de Gaza
Autres articles
L'aide humanitaire et médicale urgente, envoyée sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur du peuple palestinien, en particulier à la population de Gaza, aura un impact positif tangible sur les habitants de cette enclave palestinienne, a affirmé le ministre en charge de l'information officielle palestinienne, Ahmed Assaf.
 
Dans une déclaration à la MAP, le ministre palestinien a souligné que cette aide sera d’un grand apport en terme d'assistance urgente au profit de la population de Gaza qui souffre du blocus et de la famine, saluant cette initiative humanitaire hautement appréciée par le peuple et les dirigeants palestiniens.

Ce noble geste Royal s’inscrit dans le prolongement d’une série d’initiatives portées par le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al-Qods, en faveur du peuple palestinien, a relevé M. Assaf, réaffirmant que le Royaume a toujours défendu les droits légitimes du peuple palestinien, sur les plans officiel et populaire.

Cette initiative contribuera au renforcement et au développement des relations historiques unissant les peuples frères marocain et palestinien, a-t-il conclu.


Lu 84 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS