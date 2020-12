Ahmed Al Barrak expose les diverses facettes de son œuvre à Tanger

Medina Art Gallery de Tanger organise, du 10 janvier au 10 février, une exposition hommage à Ahmed Al Barrak, une grande rétrospective retraçant les diverses facettes de son œuvre. Tenue à l’occasion du premier anniversaire de son décès, “cette grande exposition hommage est accompagnée d’un beau livre, +Ahmed Al Barrak, le peintre de la mémoire+, rehaussé des plumes de Mohamed Ameskane, Mohamed Métalsi, Khalil M’Rabet, Omar Salhi et Hafida Aouchar”, indique un communiqué de Medina Art Gallery. “Plasticien aux multiples talents, artiste peintre, photographe et blogueur, Ahmed Al Barrak décède le 10 Janvier 2020 à Tanger nous léguant une œuvre, traces de la palette d’une vie riche et passionnée”, ajoute la même source. Né en 1952 à Tétouan, Ahmed Al Barrak y poursuit ses études primaires avant de débarquer à Tanger à l’âge de 12 ans. Après l’obtention de son diplôme de technicien, il intègre le Centre pédagogique régional de Rabat d’où il sort diplômé en 1975. Il enseigne alors dans le premier cycle, puis il est reçu au concours d’entrée au Cycle Spécial de Rabat en 1979. Il enseigne par la suite dans le second cycle et continue de suivre divers stages au Maroc et à l’étranger pour parfaire ses techniques pédagogiques.