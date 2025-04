Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif : Lancement d'une initiative humanitaire pour prendre en charge les enfants orphelins et amputés à Gaza

L' Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a lancé, samedi à son siège à Rabat, une nou velle initiative humanitaire pour prendre en charge nombre d’enfants palestiniens orphelins et amputés à Gaza.



L'initiative a été annoncée lors d’une rencontre d'information à la quelle ont pris part la ministre pa lestinienne du Développement social, Samah Hamad par visiocon férence, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, le président de l'Associa tion marocaine d'appui à la recons truction en Palestine, Mohamed Jamal Bouzidi, l'ambassadeur de Pa lestine au Maroc, Jamal Choubki, outre des représentants du corps di plomatique arabe accrédité à Rabat et d’autres personnalités.



Cette initiative concerne la prise en charge de 300 enfants palesti niens amputés sur un total de 800 inscrits sur les listes du ministère palestinien de la Santé, et 500 en fants orphelins dans le cadre du projet de prise en charge de l’orphe lin maqdessi, lancé en 2008. Elle comprend également la mise en place d'une clinique psycholo gique pour accompagner les cas en registrés sur les listes de l'Agence, par des spécialistes marocains et pa lestiniens bénévoles. En outre, cette initiative humani taire d'urgence s'inscrit dans le cadre du soutien permanent du Royaume aux frères palestiniens à Al-Qods et à Gaza, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.



A cette occasion, M. Cherkaoui et M. Bouzidi ont signé une conven tion en vertu de laquelle l'Associa tion marocaine d'appui à la reconstruction en Palestine octroie trois millions de dirhams à l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif pour la mise en œuvre de cette initiative.



Dans ce cadre, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a souli gné que le Royaume du Maroc de meure comme à l'accoutumée fidèle à ses valeurs et constantes dans la défense de la cause palestinienne aux niveaux politique, diplomatiqu et d'action sociale sur le terrain. Et de rappeler que cette initiative s'inscrit dans la continuité des mul tiples initiatives entreprises par le Royaume en faveur de Gaza et de sa population, sur Hautes Instructions Royales dont l'opération d'aides hu manitaires d'urgence ayant permis d'acheminer au total 230 tonnes de denrées alimentaires et d'eaux et 40 tonnes d'aides médicales destinées aux hôpitaux de Gaza.



M. Cherkaoui a relevé aussi que les initiatives humanitaires entre prises par l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif en Palestine à l'occasion du mois béni de Ramadan ont porté sur des contributions d'ur gence aux frères maqdessis compo sées de 3.300 paniers, 30 mille repas chauds quotidiens, outre 4 tonnes de lots de médicaments et d'équipe ments médicaux et de couvertures et de 50 mallettes médicales, ainsi que des équipements destinés à la cellule de veille et de coordination des urgences de l'hôpital Al Hilal Al Qods.



Pour sa part, l'ambassadeur de Palestine à Rabat a salué l'action dé ployée par l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, sur Hautes Instruc tions de SM le Roi Mohammed VI pour alléger les souffrances de la population d'Al Qods et soutenir la résilience des Palestiniens à Gaza. De son côté, M. Bouzidi s'est dit fier de voir l'Association marocaine d'appui à la reconstruction en Pales tine faire partie de cette action noble au profit des enfants de Gaza, notant que la contribution de l'asso ciation à nombre de projets à Al Qods, en Cisjordanie et à Gaza est porteur d'un message symbolique de l'adhésion de la société civile maro caine dans le soutien à la résilience des Palestiniens et la défense de leur cause justte.