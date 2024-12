Agadir: Le CRI Souss Massa tient son CA

Le Centre Régional d'Investissement Souss Massa (CRI) a tenu récemment à Agadir, son Conseil d'Administration (CA) sous la présidence du Wali de la Région Souss Massa, Gouverneur de la Préfecture d'Agadir-Ida Outanane, Saaïd Amzazi.



Lors de ce CA, la Directrice Générale par intérim du CRI Souss Massa, Kenza Gassib, a présenté le rapport de gestion 2023 et exposé les grandes lignes du plan d’action stratégique pour 2025, accompagné du budget prévisionnel et de la vision triennale du Centre, indique un communiqué du CRI Souss Massa, rapporte la MAP.



En s’inscrivant dans la nouvelle feuille de route restructurant les CRIs et qui fixe de nouveaux chantiers prioritaires (Intelligence économique, Impulsion économique, Parcours investisseur, Parcours entrepreneur et Support), le CRI Souss Massa a défini plusieurs priorités pour 2025, visant à renforcer l'attractivité de la région et à améliorer l’environnement des affaires.



Ces priorités portent notamment sur le renforcement de l’attractivité et du climat des affaires, la digitalisation et optimisation de l’accès à l’information, la promotion de l’entrepreneuriat et accompagnement des TPME, l'amélioration de la qualité de service et de l’image institutionnelle et le renforcement de la gouvernance et du capital humain.



Intervenant à cette occasion, M.Amzazi a exprimé son plein soutien aux initiatives du CRI, soulignant l’importance de la collaboration entre les institutions publiques, les entreprises et les investisseurs pour la réussite des projets de développement régional.



Pour sa part, le président du Conseil de la région Souss Massa, Karim Achengli a réaffirmé l’engagement à soutenir la mise en œuvre des projets et à accompagner le CRI dans sa mission de dynamisation de l’économie locale.



A rappeler que le CRI Souss Massa a pour mission de faciliter les investissements dans la région, en simplifiant les démarches administratives et en créant un environnement propice à la croissance économique.