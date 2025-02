Agadir Ida-Outanane: Campagne médicale de chirurgie de la cataracte

Une campagne médico-chirurgicale dédiée à la chirurgie de la cataracte a été organisée, récemment dans la commune d'Aourir (préfecture d'Agadir Ida-Outanane) en vue de rapprocher les soins de santé des catégories vulnérables.



Menée par la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale, en collaboration avec le comité provincial de développement humain (CPDH) et d'autres partenaires, cette initiative humanitaire, au cours de laquelle des médicaments ont été distribués gratuitement, vise à aider les patients nécessiteux souffrant de la cataracte à reprendre une vie normale et à corriger leur vision.



Cette action solidaire ayant bénéficié à plus de 290 personnes a été marquée par la réalisation de 96 opérations chirurgicales de la cataracte outre 194 consultations médicales, rapporte la MAP.



Une équipe médicale et paramédicale comprenant 50 personnes, dont des médecins spécialistes, des infirmiers et des techniciens, a été mobilisée pour assurer le bon déroulement de cette initiative louable qui s’inscrit dans le cadre de rapprochement des services de santé des citoyens de la préfecture et de renforcement des efforts du département de tutelle dans le traitement de la cataracte.