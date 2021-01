Afri’Cask, un nouveau concept musical de playlist africaine

Afri’Cask est un nouveau concept musical de playlist africaine lancé par l’entreprise d’ingénierie culturelle ANYA, organisatrice du festival Visa For Music, pour la rentrée 2021. S’inscrivant dans la volonté de promouvoir la richesse musicale du continent africain, ce programme de playlist hebdomadaire vise à faire découvrir des nouvelles tendances musicales du continent africain, ont expliqué les organisateurs dans un communiqué. C’est ainsi que l’Afri’Cask, va à la découverte du paysage musical tanzanien, “dans le casque de Youssouf Mahmoud”, un professionnel de la musique et directeur du festival de référence de l’île de Zanzibar, partenaire de Visa for Music, Sauti Za Bausara. Selon les organisateurs, chaque semaine, “une carte blanche sera donnée à un acteur culturel africain pour nous faire découvrir l’actualité musicale de son pays, dans son casque !”. Une immersion auditive à la découverte de styles musicaux africains notamment l’Afropop nigériane, du Coupé décalé ivoirien, de la rumba congolaise, du Rap et du Rai nord-africain, du Morna capverdienne. L’année 2021 sera l’occasion de voyager à travers le continent africain et de connaître les acteurs culturels majeurs, les festivals et actions culturelles d’Afrique, tout en ayant une nouvelle playlist tendance à découvrir par semaine, selon le communiqué. ANYA invite les mélomanes à se laisser porter par “des musiques hautes en couleur” en se rendant chaque lundi sur le site web, «https://www.anya.africa/post/africask-les-meilleurs-sons-de-l-afrique-dansvos-oreilles», conclut la source.