Aéronautique : De la consolidation à la montée en gamme

L’industrie aéronautique marocaine, portée par une montée en puissance soutenue ces dernières années, s’affirme aujourd’hui comme l’un des piliers les plus structurants de l’appareil productif national et entre désormais dans une phase de consolidation stratégique, à même d’ouvrir la voie à un nouveau cycle de croissance.



À la croisée d’une consolidation industrielle aboutie et de nouvelles perspectives d’investissement, le secteur aborde l’horizon 2026 avec des signaux avancés favorables. Cette dynamique est portée par l’élargissement des métiers, l’élévation du contenu technologique et le renforcement d’écosystèmes industriels intégrés, dans un contexte de recomposition des chaînes de valeur mondiales.



Fruit d’un travail mené sur plusieurs années, l’industrie aéronautique nationale a consolidé ses fondamentaux, renforcé son positionnement international et posé les jalons d’une croissance désormais plus qualitative.



Dans un environnement mondial marqué par la reprise progressive du trafic aérien, la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement et des exigences accrues en matière de souveraineté industrielle, le Maroc a su conforter son statut de plateforme aéronautique crédible, compétitive et résiliente.



Des fondamentaux consolidés et des indicateurs au vert



Les indicateurs à l’export illustrent clairement cette trajectoire. À fin octobre 2025, les exportations du secteur ont dépassé les 23,65 milliards de dirhams (MMDH), les plaçant sur la voie d’un nouveau record à l’issue de l’année, rapporte la MAP.



Cette performance confirme la dynamique engagée et témoigne de la montée en régime continue des sites industriels implantés au Royaume, aussi bien sur les segments de l’assemblage que sur ceux des systèmes, des structures et des équipements à plus forte valeur ajoutée.



Le tissu aéronautique national, aujourd’hui composé de plus de 140 entreprises couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, s’est distingué par sa capacité à absorber de nouveaux programmes, à monter en cadence et à élargir ses compétences.



Vers un écosystème intégré et à plus forte valeur ajoutée



Le Maroc ne se positionne plus uniquement comme une base de production compétitive, mais comme un écosystème intégré, capable de répondre aux standards internationaux les plus exigeants en matière de qualité, de délais et de certification.



Cette évolution structurelle a été renforcée par un événement majeur à forte portée stratégique : le lancement, le 13 octobre 2025 à Nouaceur, des travaux de réalisation du complexe industriel de moteurs d’avions du groupe Safran, lors d’une cérémonie présidée par SM le Roi Mohammed VI.



Implanté au sein de la plateforme industrielle intégrée Midparc, ce projet structurant comprend une usine d’assemblage et de test de moteurs d’avions, ainsi qu’une unité dédiée à la maintenance et à la réparation des moteurs de nouvelle génération LEAP.



Bien au-delà d’un simple investissement industriel, ce complexe, qui marque une nouvelle étape dans le partenariat d’exception entre Safran et le Maroc, consacre la confiance renouvelée d’un leader mondial dans les capacités industrielles, humaines et technologiques du Royaume. Il renforce, par ailleurs, la montée en gamme du secteur vers des métiers à très haute valeur ajoutée.



Capital humain et nouvelles chaines de valeur: les leviers de 2026



Dans le sillage de cette dynamique, des efforts soutenus ont été déployés en faveur du renforcement de l’intégration locale et du capital humain. Formation, ingénierie et transfert de compétences commencent ainsi à produire des effets tangibles, avec une main-d’œuvre de plus en plus qualifiée et une capacité accrue à accompagner des programmes complexes. Cette dimension humaine constitue l’un des leviers centraux de la consolidation actuelle et de la projection vers l’avenir.



Sur le plan international, le positionnement du Maroc bénéficie également de la recomposition en cours des chaînes de valeur mondiales. Face aux tensions géopolitiques, aux contraintes logistiques et à la nécessité pour les grands donneurs d’ordre de sécuriser leurs approvisionnements, le Royaume s’impose comme une alternative fiable, conjuguant proximité géographique avec l’Europe, stabilité macroéconomique et environnement industriel structuré.



Cette conjoncture ouvre de nouvelles perspectives pour l’accueil de projets supplémentaires, notamment dans les segments de la maintenance, des systèmes embarqués et de l’ingénierie avancée.



C’est dans ce contexte que l’horizon 2026 se dessine comme une phase de montée en puissance qualitative, laissant entrevoir un nouveau cycle de croissance, moins axé sur le volume et davantage orienté vers la valeur, l’innovation et la durabilité.



Le défi pour le secteur consistera désormais à capitaliser sur ces acquis, tout en accompagnant l’évolution rapide des technologies aéronautiques, notamment en matière de transition énergétique et de décarbonation.