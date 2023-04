Adoption par le 36ème Sommet de l'UA de la Déclaration de Tanger sur la promotion du lien Paix-Sécurité-Développement en Afrique

Le 36ème Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des 54 pays membres de l’Union africaine (UA) qui s’est réuni les 18 et 19 février dernier à Addis-Abeba, a adopté la Déclaration de la conférence politique de l'UA sur la promotion du lien entre la paix, la sécurité et le développement en Afrique, intitulée «Déclaration de Tanger».



Dans une décision publiée ce mercredi à Addis-Abeba, le Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’organisation panafricaine a approuvé la déclaration de la Conférence inaugurale de l’UA sur la politique visant à promouvoir le lien entre la paix, la sécurité et le développement en Afrique - La promesse de l’intégration régionale, qui a été adoptée à Tanger en octobre 2022.



Le Sommet de l’UA a exhorté la Commission de l'UA à mettre en œuvre ses conclusions et a, à cet égard, invité les partenaires du processus de Tanger à renforcer leur soutien à la mise en œuvre des projets relatifs au lien entre la paix, la sécurité et le développement.



Pour rappel, le Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA avait adopté à l'unanimité la Déclaration de Tanger et décidé de la soumettre pour examen et adoption, au Sommet de l'Union lors de sa 36eme session ordinaire.



La Déclaration de Tanger consacre notamment une nouvelle approche multidimensionnelle qui prend en considération l’importance de la relation entre la paix, la sécurité et le développement dans les stratégies et programmes d’instauration de la paix et de la sécurité et de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme sur le continent africain.