Adieu le militant dévoué Ahmed Dadsi

Ahmed Dadsi nous a quittés. Ainsi sommes-nous, aujourd’hui, frappés par cette affligeante disparition d’un grand Ittihadi dans l’âme, un militant imbu des valeurs du Parti des Forces Populaires, et dévoué à la défense de la classe ouvrière.



Nous pleurons aussi l’ami fidèle qu’il était de même que le confrère consciencieux qui a consacré de longues années à servir Libération, le journal qu’il a toujours porté dans son cœur.



Les amis et confrères de «Libération», «Al Ittihad Al Ichtiraki» et «Anouar Press» partagent le deuil de la grande et petite famille de notre cher regretté.



Puisse Dieu avoir son âme en Sa Sainte Miséricorde.