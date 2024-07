Adel Bin Abdul Rahman Al-Assoumi : SM le Roi a propulsé le Maroc au rang des nations développées

Depuis Son accession au Trône, SM le Roi Mohammed VI, grâce à une dynamique de réforme tous azimuts, a propulsé le Maroc au rang des nations développées, a affirmé le président du Parlement arabe, Adel Bin Abdul Rahman Al-Assoumi.



"Sa Majesté le Roi œuvre inlassablement à satisfaire les aspirations de Son peuple à une vie digne, à travers une vision qui a propulsé le Maroc au rang des nations développées", a indiqué M. Al-Assoumi dans une déclaration à la MAP à l’occasion du 25ème anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi.



Le Maroc a réalisé, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, de grands progrès dans les divers domaines, a-t-il ajouté, saluant plus particulièrement les réformes économiques et institutionnelles initiées sous l’impulsion du Souverain en faveur de la promotion des libertés publiques et des droits des femmes.



Le président du Parlement arabe a aussi mis en relief les niveaux de croissance atteints durant les 25 dernières années, ainsi que la résilience dont a fait montre l’économie marocaine.



Sur le plan des droits de l'Homme, il a affirmé que le Maroc a réalisé des avancées historiques, couronnées par l’élection du Royaume à la présidence du Conseil des droits de l'Homme de l’ONU pour l'année 2024.



Cette consécration, a-t-il noté, est "l'aboutissement de la sage politique menée par le Maroc en la matière, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, en vue de consolider les mécanismes des droits de l'Homme".