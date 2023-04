Addoha réalise un RNPG de 37 MDH en 2022

Le résultat net part du groupe (RNPG) Addoha Douja Promotion s'est établi à 37 millions de dirhams (MDH) au titre de l'exercice 2022, contre un déficit de 88 MDH une année auparavant.



"Le Groupe a pu retrouver sa capacité bénéficiaire en 2022 et a dégagé un résultat net part du groupe de 37 MDH", indique Addoha Douja Promotion dans un communiqué, ajoutant que le résultat d'exploitation courant s'est établi à 126 MDH en 2022.



Le taux de marge brute s'est situé à 28% au 31 décembre 2022 contre 22% une année auparavant, rapporte la MAP. Cette amélioration est expliquée principalement par la livraison de plusieurs tranches au Maroc avec un mix produit favorable et la contribution positive des filiales africaines suite au démarrage des livraisons de logements de moyen standing.



S'agissant de l'endettement net du Groupe, il demeure quasiment stable à fin décembre 2022, à près de 4,6 milliards de dirhams (MMDH), alors que le gearing reste largement maîtrisé à un niveau de 32%.



Pour ce qui est du besoin en fonds de roulement (BFR), il est resté stable par rapport à 2021 à un niveau de 13 MMDH. Ce niveau de BFR tient compte de la hausse des stocks des produits en cours liée aux différents lancements à la production au Maroc et en Afrique de l'Ouest.



Côté production, le Groupe a finalisé 2.303 unités en 2022. La production en cours porte sur près de 17.000 unités, dont 32% en Afrique de l'Ouest.



Le chiffre d'affaires s'est, quant à lui, élevé à près de 1,4 MMDH, en progression de 15% par rapport à 2021. Il correspond à 3.154 ventes définitives contre 2.496 en 2021. Les filiales du Groupe en Afrique de l'Ouest contribuent à hauteur de 30% au chiffre d'affaires de 2022, contre 29% en 2021.