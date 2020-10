Addoha enregistre un résultat net consolidé en baisse

Addoha a réalisé au cours du premier semestre 2020 un résultat net consolidé de -104 millions de dirhams (MDH), impacté principalement par le niveau du chiffre d’affaires, ressort-il de ses résultats semestriels au 30 juin 2020.



Le chiffre d’affaires du groupe durant ce semestre s’établit à 438 MDH, correspondant à la vente définitive de 1031 unités, selon la même source. Compte tenu du décalage de production lié à l’arrêt des chantiers et de la baisse des ventes de produits finis, le chiffre d’affaires a subi une forte baisse durant le second trimestre 2020, impactant significativement le chiffre d’affaires et le résultat net semestriel, explique l’entreprise qui s’attend à ce que la reprise des préventes en juin et des chantiers en juillet permettra de rattraper partiellement le retard accumulé sur le 1er semestre lié à la crise sanitaire.



D’après les résultats du premier semestre 2020, les filiales du groupe en Afrique de l’Ouest contribuent à hauteur de 19% au chiffre d’affaires contre 4% lors des six premiers mois de 2019. En effet, les préventes dans les pays de l’Afrique de l’Ouest ont connu une hausse de 41%, confirmant la dynamique de croissance que ces pays présentent pour le business du groupe Addoha. Elles contribuent à hauteur de 28% aux préventes du groupe du 1er semestre 2020 contre 17% lors de la même période de l’exercice précédent.



D’autre part, les préventes au Maroc ont connu une baisse de 28% sur le 1er semestre de 2020, relève la même source, notant que la reprise de l’activité commerciale en mai 2020 a permis de retrouver un niveau de préventes mensuelles équivalent à celui réalisé avant la crise sanitaire dès le mois de juin.