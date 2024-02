Activités intenses de la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques à Paris

La Fédération mondiale des travailleurs scientifiques (FMTS) a tenu son 95ème Conseil exécutif à Paris (hybride) les lundi 5 et mercredi 7 février.



Ses travaux ont porté, entre autres, sur plusieurs thèmes-principaux défis pour l'humanité : les guerres, surtout à Gaza, le climat, la précarité des chercheurs.

En marge de ce Conseil exécutif, la direction de la FMTS a tenu le 6 février une réunion de travail à l'UNESCO avec Lidia Brito, sous-directrice générale pour les sciences exactes et naturelles et Ana Persic, responsable du programme sciences ouvertes.



Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette réunion, notamment l'organisation d'un colloque sur les sciences ouvertes dans les pays arabes à Rabat en octobre 2024, les femmes et la science, l'espace qui est devenu un espace de guerre, les changements climatiques, l'Afrique, l'intelligence artificielle.



Après quoi, la direction de la FMTS a également tenu une réunion de travail avec l'équipe de l'UNESCO (Carl Vannetelbosch, Konstantinos, Schattevot) qui a porté sur les libertés académiques, la sécurité des scientifiques, le passeport scientifique, ainsi que la précarité des chercheurs.

Ont participé, du côté de la FMTS, les présidents Jean Paul Lainé et Elies Molins, le secrétaire général Jamal Sebbani, Josette Rome et Marc Delpouve.



A rappeler qu’une autre réunion a eu lieu avec Caroline Blanchot, secrétaire générale de l'UGICT et Sylvie Durant, trésorière, et a porté sur la coopération entre les deux organisations.

Il y a lieu de souligner que Jamal Sebbani, membre du Bureau politique de l’USFP, professeur universitaire et secrétaire général du SNE-Sup, a été élu en 2023 à l'unanimité secrétaire général de la FMTS lors de la réunion du conseil administratif de cette organisation qui s’est tenue à Evora au Portugal.