Accouchement interdit lors des vacances

Absurde et pourtant vrai ! Les femmes n’ont pas le droit d’accoucher les jours de vacances à Ayt Atab, dans la région d’Azilal. Scandaleux ? Sans le moindre doute, d’autant plus que la consigne est affichée par les responsables du centre de santé local.

Les usagers de ce service administratif peuvent donc lire une affiche en langue arabe signalant aux femmes enceintes que la maternité ne prendra pas en charge les accouchements pendant les jours de vacances. Les réseaux sociaux en ont fait leurs choux gras ces derniers jours.

La traduction du texte en arabe donnerait, en effet, l’indication suivante : «Il n'y a pas d'accouchement pendant les jours de vacances (vendredi après-midi, samedi, dimanche et pendant l'Aïd. Prière de vous rendre à l’hôpital provincial de Béni Mellal».

Quant à la distance à parcourir en cas d’urgence, elle est d’environ 120 km. Tous les médias relayant l’information n’ont d’ailleurs pas caché leur amertume quant à cette situation!

Pour les usagers des réseaux sociaux, interdire l’accès aux opérations d’accouchement et parcourir une grande distance entre Ait Attab et l'hôpital provincial de Béni Mellal est une nouvelle mascarade dont souffrent les habitants des montagnes.