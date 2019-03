Accord entre ONATEL et la Banque Atlantique pour doter le Burkina de la 4G

L’opérateur historique de téléphonie au Burkina Faso, ONATEL-SA (Office national des télécommunications), filiale du Groupe Maroc-Telecom, a signé, mardi à Ouagadougou, un accord de financement de 40 milliards de F CFA (plus de 61 millions d’euros) avec Banque Atlantique (filiale du Groupe Banque centrale populaire +BCP+) destiné à acquérir une licence télécoms qui lui permettra d’offrir des services 4G à ses 7,8 millions d’abonnés.

“Le réseau est prêt. Il reste à signer les cahiers des charges et remettre le chèque pour payer cette licence. Le premier produit qui sera lancé très rapidement, c’est la 4G. Nous avons une 4G qui est performante”, a déclaré le directeur général de ONATEL-SA, Mohamed Naïmi, lors de la cérémonie de signature.

“Nous avons toutes les capacités techniques qu’il faut et toutes les compétences pour accompagner les clients dans la réussite du très haut débit”, a-t-il, en outre, affirmé.

Opérateur global des télécommunications au Burkina Faso, ONATEL-SA a connu, depuis le 17 avril 2018, une importante modification de la structure de son capital. Pour les actionnaires de référence, cette structure du capital accorde désormais 61% au Groupe Maroc Telecom et 16% à l’Etat du Burkina Faso, rapporte la MAP.

Par ailleurs, ONATEL-Burkina se réclame leader du marché burkinabé des télécommunications sur l’ensemble des segments d’activités fixes: mobile et Internet.

Ainsi, le nombre des abonnés de ONATEL-Burkina s’établit à plus de 7,8 millions de clients actifs pour un parc commercial de près de 9 millions de clients avec une couverture de plus de 93% de la population de ce pays de l’Afrique de l’Ouest.

En outre, plus de 200.740 agents sont employés directement ou indirectement au sein de ONATEL-SA qui dispose, par ailleurs, de 1.500 km de fibres optiques sur les 4.500 km prévus en 2019.

Quant à Banque Atlantique, elle est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) en termes de parts de marché. Banque Atlantique est présente dans les huit pays de l’espace UEMOA: Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo.

Banque Atlantique s’appuie, également, sur des filiales spécialisées telles que banque d’affaires (atlantique finance), gestion d’actifs (atlantic asset management), assurances (atlantique assurance vie) et atlantique assurances en Côte d’Ivoire et au Togo.