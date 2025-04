Abou Dhabi, épicentre de la célébration mondiale de la Journée internationale du jazz 2025

La ville d'Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, sera le cœur vibrant de la Journée internationale du jazz 2025, a annoncé l'Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).



Organisée par l’UNESCO et le Herbie Hancock Institute of Jazz, "l’édition 2025 de la Journée internationale du jazz sera célébrée le 30 avril dans plus de 190 pays, avec Abou Dhabi comme capitale mondiale", relève l'Organisation onusienne dans un communiqué.



"Nous sommes enthousiastes à l’idée de célébrer la journée internationale du jazz à Abou Dabi, ville créative de l'UNESCO pour la musique", a indiqué la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, citée dans le communiqué.



Cette édition, a-t-elle poursuivi, mettra en lumière la richesse culturelle de cette ville tout en soulignant la capacité du jazz à tisser des liens entre les communautés et à promouvoir le dialogue et la paix sur tous les continents.



Pendant cinq semaines, une série de concerts de jazz, d’activités éducatives et d'événements pour toutes les communautés se dérouleront dans la ville, relève l'UNESCO, ajoutant que le "All-Star Global Concert" de la Journée internationale du jazz 2025, aura lieu le 30 avril à l'Etihad Arena, la plus grande salle de spectacle de la région, et diffusé dans le monde entier.



Sous la direction du légendaire pianiste Herbie Hancock, ce concert animé par l'acteur oscarisé Jeremy Irons réunira de célèbres artistes de jazz, de blues, de musique classique et de hip-hop, du monde entier dont Rhani Krija (Maroc), Arqam Al Abri (Émirats arabes unis), John Beasley (États-Unis), Dee Dee Bridgewater (États-Unis), A Bu (Chine) et Terri Lyne Carrington (États-Unis), note le communiqué.



Parmi les musiciens attendus figurent également Kurt Elling (États-Unis), José James (États-Unis), John McLaughlin (Royaume-Uni), Hélène Mercier (France/Canada), Marcus Miller (États-Unis), Linda May Han Oh (Australie), John Pizzarelli (États-Unis), Dianne Reeves (États-Unis), Arturo Sandoval (États-Unis), Naseer Shamma (Irak), Danilo Pérez (Panama), et Varijashree Venugopal (Inde).



"Le jazz a toujours eu pour objectif de rassembler les individus, de faire tomber les barrières et de stimuler la créativité de toutes les cultures. La Journée internationale du jazz nous rappelle que la musique a le pouvoir de transcender les frontières, de favoriser le dialogue et de susciter joie et espoir", a souligné, de son côté, le pianiste américain, Herbie Hancock, cité dans le communiqué.



Egalement retransmis en direct, le concert sera accessible à des millions de personnes dans le monde sur les plateformes des Nations Unies (UNTV), de l'UNESCO et d'autres partenaires médiatiques internationaux, ainsi que sur jazzday.com, Facebook et YouTube.



La Journée internationale du jazz 2025 donnera lieu à des milliers d'événements dans le monde, au sein des grandes comme des petites villes, sous la forme de grands concerts dans des centres culturels de premier plan comme de représentations intimes. Des artistes, des éducateurs et des institutions du monde entier organiseront des masterclass, des séances d’improvisation, des tables rondes et des ateliers pédagogiques, afin de mettre en lumière l'impact profond du jazz et son pouvoir fédérateur.



Dans le sillage de la Journée internationale du jazz, "le mois du jazz d'Abou Dhabi" prolongera les festivités mondiales et renforcera la présence du jazz dans la région. Sa célébration inclura l’accès à des spectacles en direct, des concerts itinérants, des ateliers, des résidences d'artistes et des événements éducatifs qui souligneront les liens du jazz avec différentes traditions musicales et disciplines artistiques.



Des activités seront organisées dans les principales institutions culturelles et éducatives, notamment le Louvre Abu Dhabi, Berklee Abu Dhabi et New York University Abu Dhabi, ainsi que dans des hôpitaux, des maisons de retraites, des bibliothèques pour enfants et des écoles. Des représentations spéciales consacrées au jazz associé à des instruments traditionnels tels que l'oud, le qanoon et le ney, souligneront le dialogue permanent entre le jazz et les expressions culturelles locales.



L’accueil de la Journée internationale du jazz 2025 coïncide également avec le Sommet de la culture d’Abou Dhabi, un rassemblement mondial qui réunit tous les ans un collectif d'artistes et de décideurs issus des secteurs de la culture et des industries créatives. À l’occasion de la célébration de cette journée internationale, le sommet comprendra des activités spéciales telles que des tables rondes et des sessions d’échanges avec Herbie Hancock et d’autres artistes de renom.



Créée par la Conférence générale de l'UNESCO en 2011 et reconnue par l'Assemblée générale des Nations Unies, la Journée internationale du jazz rassemble les pays et les communautés du monde entier tous les ans, le 30 avril. Cette célébration annuelle de la Journée internationale du jazz met en lumière le pouvoir du jazz et son rôle dans la promotion de la paix, du dialogue entre les cultures, de la diversité et du respect de la dignité humaine.