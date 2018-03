Abou Dhabi célèbre la chanson marocaine

La ville d'Abou Dhabi a célébré, vendredi, pour la deuxième journée d'affilée, la chanson marocaine à travers une soirée artistique, organisée dans le cadre de l'événement "Le Maroc à Abou Dhabi". Tout au long de cette soirée de plus de quatre heures, les plus célèbres chanteurs marocains se sont succédé sur scène pour interpréter leurs plus belles chansons comme Asmae Lamnawar, Hatim Ammor, Abderrahim Souiri, Saida Charaf, Salma Rachid, Five stars Tarik et Youssef, Fatima Tihihit, Batoul Marouani, Maalem Gbagbo et Bayane Belayachi.

Les artistes marocains ont interprété un bouquet diversifié de chansons modernes, amazhighes et hassanies qui ont été très appréciées par le public venu nombreux à la corniche d'Abou Dhabi pour suivre cette soirée artistique marocaine.

Dans une déclaration à la MAP, l'artiste Abderrahim Souiri a qualifié de fabuleuses les deux soirées artistiques marocaines organisées deux jours durant sur la corniche d'Abou Dhabi vu le public nombreux, notamment les membres de la communauté marocaine à Abou Dhabi, les Emiratis et les ressortissants arabes résidant dans la ville. Pour l'artiste marocain, l'affluence remarquable du public et son interaction forte et positive sont une illustration du succès de la 3ème édition de l'événement "Le Maroc à Abou Dhabi". Pour sa part, Rachid Hamzaoui, directeur par intérim de l'Office national marocain du tourisme (ONMT), a indiqué, dans une déclaration similaire, que l'édition 2018 de l'événement "Le Maroc à Abou Dhabi" a été marquée par l'organisation de deux grandioses soirées marocaines, relevant que la première soirée, organisée jeudi, a attiré près de cinq mille spectateurs alors que la deuxième soirée a drainé plus de dix mille personnes.