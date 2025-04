Abderrahim Chahid : Le gouvernement pénalise le rôle institutionnel et constitutionnel de l’opposition

Le président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, Abderrahim Chahid, mettant en exergue les attributions claires et précises dévolues à l’institution parlementaire par les dispositions de la Loi suprême qui fixent également la nature des rôles importants des représentants de la nation susceptibles de promouvoir l’action parlementaire, a mis l’accent sur cette problématique législative cruciale.



Lors de sa participation à un forum focalisé sur « L’équilibre et la coopération entre le parlement et le gouvernement dans le domaine de l’action de contrôle à la lumière de la Constitution de 2011 », organisé par le département ministériel chargé des Relations avec le Parlement, à l’occasion de la trentième édition du Salon international de l’édition et du livre à Rabat, le député parlementaire ittihadi a souligné que l’institution parlementaire est l’espace, par excellence, de la démocratie, du dialogue, de la liberté et du débat.



Abderrahim Chahid a mis l’accent sur les plus importantes dispositions du règlement intérieur de la Chambre des représentants de même que les problématiques que ce dernier développe notamment sur le plan de la pratique et des limites restrictives qui se sont avérées au cours du mandat actuel.



Le président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants a noté que « l’on se trouve confronté à une situation inédite traduite par « une majorité large et absolue et une opposition numérique indigente, illustrant une composition inédite de toute l’histoire qui perturbe l’équilibre institutionnel dans son ensemble ».



Abderrahim Chahid a souligné, dans cette même veine, que l’on observe une action du gouvernement manifestement préméditée visant à restreindre l’action de l’opposition, particulièrement en s’octroyant de même que sa majorité l’exclusivité d’intervenir tout au long d’une heure et demie sans interruption.



Par ailleurs, le député parlementaire usfpéiste a relevé que la constitution d’une commission d’enquête est intervenue dans un contexte marqué par la polémique ayant été déclenchée au sujet des subventions au profit des personnes s’étant adonnées à l’importation des ovins, bovins et viandes, ajoutant que la recommandation de la constitution de cette commission a fait suite aux voix contestataires élevées au sein même de la majorité gouvernementale déplorant la dilapidation de milliards de dirhams pour ce faire sans pour autant générer aucune incidence positive quant au niveau exorbitant des tarifs…

Et de formuler le constat d’un Parlement «devenu aujourd’hui une sorte d’annexe au service du gouvernement » en déplorant cette situation «contraire à l’intérêt des institutions, d’où l’impératif d’améliorer la charte du statut intérieur dans l’objectif de promouvoir l’action parlementaire».



Rachid Meftah