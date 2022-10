Abdenbi Bioui : La coopération Sud-Sud est un choix stratégique pour le Maroc

La coopération Sud-Sud est un choix stratégique pour le Royaume sous la conduite sage de S.M le Roi Mohammed VI, a affirmé le secrétaire général de l’Association des régions du Maroc (ARM), Abdenbi Bioui qui intervenait dans le cadre de la 2ème édition du Salon des collectivités territoriales de Côte d’Ivoire, organisée du 29 septembre au 1er octobre à Abidjan avec le Maroc comme invité d’honneur.



La coopération Sud-Sud est un choix stratégique pour lequel Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d’agir au plan national et international pour en faire «un axe central de notre politique et de nos relations à l’international avec tous les autres pays du monde pour la réalisation de nos objectifs communs», a-t-il dit.



Et pour la réalisation des objectifs communs, a ajouté M. Bioui, également président du Conseil de la région de l’Oriental, «notre Association et nos Régions sont résolument engagés dans une trajectoire dynamique de partenariat en direction des collectivités territoriales d’Afrique et notamment en direction des Régions de la Côte d’Ivoire, pays ami avec lequel le Maroc entretient une relation remarquablement fraternelle et ambitieuse quant à ses dimensions politiques, économiques et culturelles».



Pour l’Association des Régions du Maroc, la coopération Sud-Sud n’est pas pour un choix de circonstance, a-t-il poursuivi, notant dans ce sens que la stratégie de l’Association croit sincèrement aux valeurs de la solidarité, de l’unité des forces de bonnes volontés et aux principes de la liberté qui est le bien commun de l’humanité toute entière.



Rappelant à cet égard la création du Forum des Régions d’Afrique (FORAF), dont la Région de l’Oriental lui revient le privilège d’avoir initié cette idée, il a signalé que cette Région du Royaume a signé des protocoles d’entente de coopération avec 12 Régions représentants 7 pays d’Afrique : Nigéria, Cameroun, Mauritanie, Niger, Iles Comores, Madagascar et Congo.



Selon M. Bioui, la coopération décentralisée dans les relations économiques internationales constitue un levier de développement, d’échange d’expériences, d’entraide et d’assistance.



Il a mis l’accent dans cette veine sur le rôle que joue le Fonds africain d’appui à la coopération décentralisée internationale, initié par la Direction générale des collectivités territoriales du ministère de l’Intérieur et qui a pour objectif le financement des projets découlant des conventions de partenariat entre les régions du Maroc et leurs partenaires dans les pays amis.



En ce qui concerne le Conseil de la Région de l’Oriental, a-t-il encore ajouté, il a initié plusieurs projets de partenariat avec les Régions de Boucle de Mouhoun au Burkina-Faso, de Tombouctou et de Kayes au Mali, de Kaolack au Sénégal, de Baringo au Kenya et de La Nawa en Côte d’Ivoire.



La Région de l’Oriental reste toujours ouverte pour nouer d’autres relations de coopération avec des Régions de la Côte d’Ivoire, a-t-il assuré, tout en soulignant que l’ARM est «prête à conjuguer ses efforts avec les vôtres pour mettre en place une plateforme de coordination entre les régions partenaires pour la promotion de toutes les initiatives qui peuvent servir nos collectivités territoriales».



«Soyez certains que le cœur des régions marocaines bat au rythme de celui des régions ivoiriennes pour le bien de l’amitié, de la fraternité, de la solidarité et de la coopération entre nos deux peuples», a conclu M. Bioui.



Le Salon des Collectivités Territoriales (SACT), tenu cette année autour du thème «Développement des territoires: Actions publiques et solutions privées», vise à créer un cadre inclusif de réflexion et de rencontre entre les acteurs, les partenaires, les décideurs et le grand public sur les questions liées à la décentralisation et au développement local.



Il est aussi le rendez-vous annuel de tous les acteurs de la commande publique et l’ensemble de leurs partenaires institutionnels et privés, les partenaires spécialisés dans la gestion, les services, l’aménagement et le développement des collectivités territoriales.