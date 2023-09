Abdeltif Loudyi reçoit une délégation du Congrès des Etats-Unis d'Amérique

En exécution des Très Hautes Instructions Royales, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, a reçu, vendredi au siège de cette Administration, une délégation de parlementaires du Congrès américain, en présence des représentants de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Rabat.



Les congressmen ont saisi cette occasion pour mettre en exergue l’excellence des relations historiques d’amitié et de coopération liant les Etats-Unis et le Royaume du Maroc, consolidées par un partenariat militaire stratégique fondé sur un arsenal juridique important, principalement la feuille de route pour la coopération en matière de défense 2020-2030 signée en octobre 2020, lors de la visite au Maroc du Secrétaire américain à la Défense, indique un communiqué de l'Administration de la Défense nationale.



Les congressmen ont également souligné que les relations de coopération militaire ne cessent de se raffermir grâce aux travaux du Comité consultatif de Défense et par l’échange de visites des hauts responsables des deux pays, ajoute la même source, notant qu’ils ont également salué le rôle important du Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'Assiste, au service de la paix et de la stabilité en Afrique, en Méditerranée et au Moyen-Orient.



Pour sa part, M. Loudyi a évoqué la déclaration tripartite, signée entre le Maroc, les Etats-Unis d’Amérique et Israël en décembre 2020 devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, comme il a rappelé la décision de la reconnaissance des Etats-Unis d’Amérique de la souveraineté entière du Royaume sur son Sahara, précise le communiqué.



Le ministre a également salué les décisions prises par le Congrès et le Sénat américains relatives au budget américain de la Défense "NDAA" portant sur la coopération militaire des Etats-Unis d’Amérique avec le Royaume, indique-t-on, ajoutant qu’il a réitéré l’importance de la coopération militaire bilatérale à travers les échanges d’expériences et d’expertise concrétisées notamment, par la tenue régulière de l’exercice militaire multilatéral "African Lion", qui renforce davantage l’interopérabilité des forces.



Au terme de cette réunion, les deux parties se sont félicitées du dynamisme de cette coopération, tout en manifestant la volonté commune d’explorer de nouvelles opportunités de coopération notamment la cyberdéfense, le spatial et l’industrie de défense, conclut le communiqué.