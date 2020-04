Abdelouafi Laftit : 5,1 millions de familles ont bénéficié des aides du Fonds spécial pour la lutte contre le coronavirus

Tanger



Une nouvelle trémie située sur la RN1 au rond-point Gzenaya, à l’entrée de Tanger Free Zone (TFZ), est actuellement opérationnelle, ce qui permettra de fluidifier la circulation et de séparer les flux interurbains.

Cette installation, d’une longueur de 300m et dont le coût d’investissement est de près de 70 millions de dirhams, est composée de deux rampes d’accès, d’un giratoire supérieur, de dispositifs de drainage des eaux de pluie et de revêtement mural, indique l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) dans un communiqué.

Ainsi, il s’agit de la huitième trémie construite dans l’agglomération de la ville de Tanger, reliant le centre-ville à la TFZ.



Khouribga



Le conseil provincial de Khouribga a débloqué une enveloppe budgétaire de 3 millions de DH pour contribuer aux efforts visant à freiner la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Une enveloppe de 3 millions de DH a été allouée à l’acquisition de lits, de respirateurs, d’appareils de radiographie et de couveuses médicales au profit des services de la médecine générale, du service de la gynécologie et d'obstétrique, du service de pédiatrie et des services d'urgence, en plus de celui de la médecine légale, a indiqué le président du conseil provincial, Mohamed Zakrani.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mobilisation globale qu’a connue le Royaume pour juguler la propagation de la pandémie du Covid-19.