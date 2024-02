Abdelmajid Chakir : Les arts et le théâtre tout particulièrement ne sont pas un luxe mais bel et bien une nécessité pédagogique

Les rapports entre théâtre et éducation esthétique sont multiples et variés, surtout dans leur mise à contribution à des fins d'apprentissage et de connaissance.

Dans cette interview, le dramaturge et universitaire Abdelmajid Chakir livre son opinion sur la manière de mettre à profit l'éducation esthétique pour développer la personnalité des enfants, des jeunes et même des adultes et ce, dans le cadre des activités programmées dans les établissements scolaires, les ateliers ou encore les maisons de la culture.



Quelle est votre définition de l'éducation esthétique



Abdelmajid Chakir : Comme son nom l'indique, l'éducation esthétique regroupe à la fois éducation et esthétique. Nous avons coutume de dire que l'éducation porte sur le façonnement des comportements et l'instruction pour l'acquisition des connaissances, négligeant souvent que l'initiation à l'esthétique représente également un volet important de l'éducation.



Nous avons aussi coutume de dire ''un esprit sain dans un corps sain'' mais il convient de noter que la liaison entre l'esprit et le corps se fait par le truchement d'une âme saine et sensible au bon goût. D'où l'importance de l'éducation esthétique. Car, tout comme l'esprit et le corps ont besoin de nourriture spirituelle et matérielle, l'âme a tout autant besoin de valeurs esthétiques, de goût et de sensibilité et ce, pour atteindre l'harmonie souhaitée entre le triptyque esprit, corps et âme.



Cela dit, l'école n'a pas le monopole de l'éducation esthétique puisque l'initiation à cette ''discipline'' commence très tôt au sein de la famille à travers l'apprentissage de la lecture, l'écoute de la bonne musique ou encore en regardant des films de bonne facture. Vient ensuite le rôle essentiel et complémentaire de l'école et plus tard l'université qui renforcent chez l'apprenant les fondamentaux de l'éducation esthétique. Sans négliger aussi le rôle des maisons de la culture, des complexes culturels ou encore des médias qui contribuent également à la promotion de l'éducation esthétique.



En quoi réside la spécificité de l'éducation esthétique en comparaison avec d'autres expressions artistiques comme le cinéma et les arts plastiques ?



Quand on parle de spécificité de l'éducation esthétique dans le théâtre, il s'agit de noter que cet art ne peut pas être dissocié des autres arts. C'est le rôle des clubs éducatifs, à savoir les ciné-clubs et les ateliers de théâtre, de peinture, de musique et d'écriture. Des clubs culturels et artistiques qui jouent un rôle important dans l'épanouissement de l'élève, étant donné que l'école toute seule ne peut pas tout faire.



Les clubs et les ateliers sont donc nécessaires car ils permettent d'acquérir les fondamentaux de la communication, d'avoir confiance en soi et contribuent surtout à éviter les dérives et les mauvais comportements.



Seul petit bémol : Le rôle à la fois éducatif, artistique et culturel des clubs et autres ateliers n'est plus aussi important que dans le passé, où les instituts spécialisés dans le domaine des arts étaient rares. D'où l'absolue nécessité de redorer leur blason.



Vous venez de publier un ouvrage sur l'éducation esthétique à travers les clubs scolaires éducatifs. Parlez-nous-en un peu ?



Ce livre intitulé ''Vers une éducation esthétique à travers les clubs éducatifs : Le théâtre en tant qu'outil pédagogique'' s'inscrit dans le cadre de mon domaine de prédilection, à savoir l'esthétique théâtrale. Si dans mes écrits précédents, je me préoccupais essentiellement et exclusivement du discours théâtral et de sa dimension esthétique, ce n'est plus le cas aujourd'hui avec ce livre qui tente de cerner la fonction pédagogique du théâtre.



Conclusion : on ne peut pas éluder le rôle éducatif et pédagogique du théâtre et plus généralement tous les autres arts majeurs. Les arts et le théâtre tout particulièrement ne sont pas un luxe mais bel et bien une nécessité pédagogique.



Dans ce plaidoyer pour la mise à contribution du théâtre dans la vie scolaire et la promotion de l'éducation esthétique, je préconise une démarche en six étapes amplement détaillées dans le livre.



Propos recueillis par

Abdellatif El Jaafari (MAP)