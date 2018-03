Abdelkrim Benatiq rencontre la communauté marocaine établie à Francfort

Abdelkrim Benatiq, ministre délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, a présidé samedi 10 mars à Francfort une rencontre avec les membres de la communauté marocaine établie dans cette ville et les régions avoisinantes.

Lors de cette rencontre organisée en coordination avec le consulat général du Maroc à Francfort et l’ambassade du Maroc en Allemagne, le ministre a répondu aux questions des participants, représentant plusieurs institutions et secteurs compétents en ce qui concerne les affaires qui intéressent les Marocains tels la justice, la sécurité sociale, la douane, la conservation foncière, l’Institut Royal de la culture amazighe, la CGEM et la Caisse centrale de garantie.

Quelque 200 Marocains ont participé à cette fructueuse rencontre. Il s’agit de jeunes, de femmes, de représentants associatifs et une partie des compétences marocaines établies en Allemagne.

Il y a lieu de rappeler que cette rencontre a été précédée par des réunions thématiques encadrées par les représentants des secteurs et institutions précités qui ont examiné les dossiers et les plaintes déposées par des membres de la communauté marocaine.