Abdelkrim Benatiq : La dynamique socioéconomique du Maroc exige davantage d'implication des MRE

Le Maroc dispose d'importantes potentialités en termes notamment d'infrastructures et d'institutions à même d'encourager les Marocains résidant à l'étranger (MRE) à investir dans leur pays d'origine, a affirmé, vendredi à Driouch, le ministre délégué chargé des MRE et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq.

S'exprimant lors d'une rencontre de communication avec des MRE issus de la province, organisée à l'occasion de la Journée nationale du migrant tenue cette année sous le thème «Les rôles des compétences marocaines résidant à l'étranger dans le développement de l'économie nationale», il a indiqué que le Maroc connaît une véritable dynamique socio-économique qui exige davantage d'implication des Marocains du monde qui constituent de réels ambassadeurs du Royaume.

Il a, dans ce sens, fait observer que les MRE, attachés aux constantes et aux symboles sacrés de la Nation marocaine, sont parmi les communautés les mieux intégrées dans toutes les sociétés, et ce, à la faveur de leur respect de l'autre et de leurs valeurs de tolérance et d'ouverture sur les autres cultures.

«Le Maroc doit également tirer profit de ses compétences à l’étranger en matière notamment de technologies de pointe dans un contexte marqué par une concurrence internationale acharnée», a-t-il dit, faisant savoir que le Maroc accorde une attention toute particulière à des secteurs prometteurs pour accompagner les mutations technologiques ayant fait émerger de nouveaux métiers.

Les grandes réalisations du Maroc, sous l'impulsion de S.M le Roi Mohammed VI, nécessitent une implication effective de toutes les parties, a-t-il poursuivi, notant que la diaspora marocaine comprend des compétences hautement qualifiées dont nous sommes «très fiers».

Le ministre délégué a, par ailleurs, évoqué nombre d’initiatives en vue d'encourager les MRE à l'investissement notamment le lancement en 2017 de la plateforme virtuelle «la région 13», visant à inciter les chefs d’entreprises marocains résidant à l’étranger à investir dans leur pays d’origine et faciliter, grâce à eux, le développement des échanges économiques entre le Royaume et l’étranger.

Il aussi rappelé la convention de partenariat paraphée entre son département et la Conservation foncière portant sur la mise en ligne de l'application mobile «Mohafadati», laquelle permet à ses utilisateurs, moyennant un code d'accès, d'être informés en temps réel de toute opération inscrite sur leurs titres de propriété.

Abdelkrim Benatiq a aussi mis en avant le rôle avant-gardiste du Maroc en matière de gestion de la migration, rappelant, dans ce sens, la tenue en décembre prochain de la Conférence intergouvernementale chargée d’adopter le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Dans une déclaration à la presse, il a ajouté que cette journée se veut l'occasion pour rendre hommage aux compétences marocaines ayant contribué au développement du Maroc et apporté leur expertise au service de la Nation, mais aussi pour établir des canaux de communication avec les MRE, le but étant de les sensibiliser sur les opportunités d’affaires et l'investissement offertes au Maroc, notamment pour ceux ayant cumulé une expérience professionnelle dans les pays d’accueil.

Pour leur part, les participants à cette rencontre se sont félicités de cette initiative, qui selon eux, leur permet de mieux s'informer des atouts et des potentialités locales d’investissement et d'avoir des réponses concrètes sur leurs interrogations, appelant, en revanche, à davantage d'efforts en matière de facilitation des procédures administratives.

Cette rencontre a également été marquée par la présentation d'un exposé sur les projets réalisés entièrement ou partiellement, au niveau de la province de Driouch, par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) visant notamment à lutter contre la pauvreté et la précarité et la mise à niveau territoriale.