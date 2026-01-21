Abdeljalil Lahjomri : La transformation numérique impose une réflexion sur le vivre-ensemble dans les sociétés

La transformation numérique accélérée impose une réflexion profonde sur les conditions du vivre-ensemble au sein des différentes sociétés et communautés, a affirmé, lundi à Rabat, le Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri.



Au-delà de leur contribution à l’élargissement des champs d’expression, les nouveaux outils de communication refaçonnent en profondeur la conscience morale et les formes d’appartenance, tout en favorisant l'émergence de communautés transnationales imaginées, a fait observer M. Lahjomri à l'occasion du 3e Sommet des jeunes africains et euro-méditerranéens, organisé par l’Université Euromed de Fès sous le thème "Civisme et pluralisme des valeurs: repenser le vivre-ensemble".



Face à ce constat, il est nécessaire d'opérer une transition du paradigme classique du contrat social, basé sur l’échange d’intérêts, vers un "contrat axiologique" fondant les relations sur la reconnaissance permanente de la fragilité humaine partagée et sur un engagement éthique érigeant la dignité au cœur de la gestion des différences, a-t-il dit au cours de cet évènement, initié sous la supervision de la Chaire des Nations unies pour l’Alliance des Civilisations (UNCAC) et de l’Alliance des Civilisations des Nations unies (UNAOC), en partenariat avec l’Académie du Royaume du Maroc et l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques.



Cette rencontre, a-t-il ajouté, se veut un espace de débat favorisant l'enrichissement des idées, le rapprochement des points de vue et l’ouverture de nouvelles perspectives pour traduire les valeurs du vivre-ensemble en politiques publiques et en initiatives concrètes, à même de renforcer la confiance et de consolider la paix sociale.



De son côté, le Secrétaire perpétuel de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, Omar Fassi Fihri, a mis en lumière le caractère indissociable et complémentaire du civisme et du pluralisme des valeurs dans l’édification d’une société équilibrée et harmonieuse, rappelant que la science et la technologie impriment des transformations profondes aux modes de vie, de pensée et d’action, influençant durablement les sphères de l’éducation, de la communication et du travail.



Lorsque ces mutations sont encadrées par des valeurs civiques telles que le respect, la responsabilité et la solidarité, elles deviennent de puissants vecteurs de progrès social, a fait remarquer M. Fassi Fihri, estimant que l’essor scientifique et technologique ne saurait produire pleinement ses effets bénéfiques sans un ancrage solide dans l’éducation aux valeurs civiques.



Dans la même veine, le président de l’Université Euromed de Fès et chancelier de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, Mostapha Bousmina, a indiqué que le civisme ne saurait être appréhendé comme une simple construction théorique, détachée des réalités nationales, mais qu’il constitue un enjeu stratégique majeur pour assurer un développement durable, inclusif et harmonieux.



Rappelant les avancées significatives réalisées par le Maroc au cours des dernières décennies grâce à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Bousmina a noté que la consolidation de ces acquis requiert aujourd’hui l’ouverture d’un chantier structurant, celui de "l'édification de l’humain".



Dans cette optique, il a appelé à l’élaboration d’un plan articulé autour de la généralisation de l’éducation civique à l’ensemble des cycles d'enseignement, à la promotion d’une culture civique via les médias, au renforcement du rôle de la société civile, ainsi qu’à l’implication des intellectuels dans l’élaboration d’une morale nationale puisant dans les référents culturels marocains.



Pour sa part, le Haut Représentant des Nations unies pour l’UNAOC, Miguel Ángel Moratinos, a estimé qu'il importe désormais d'accorder une importance toute particulière à la paix, condition sine qua non de tout développement durable, et aux défis soulevés par l’intelligence artificielle, appelant à une vigilance accrue quant à la gouvernance démocratique des algorithmes et à la centralité de l’humain dans leur conception.



Consacré au civisme et au pluralisme des valeurs, ce sommet vise à engager un débat approfondi entre les jeunes afin de repenser le vivre-ensemble. Le thème retenu s’inscrit pleinement dans la vocation intellectuelle des institutions organisatrices et dans la volonté de placer cette rencontre sous le signe de l’engagement civique porteur d’avenir.



Le sommet réunit des jeunes représentant plus de quarante nationalités, aux côtés d’experts et d’enseignants-chercheurs. Plusieurs thématiques y sont abordées, notamment la jeunesse marocaine unie autour du Sahara, la solidarité et la citoyenneté active au service de l’unité nationale, les manifestations de la crise du civisme et des valeurs, ainsi que le lien humain à l’épreuve de l’hyper connectivité.