Abdeljalil Lahjomri : La coopération Sud-Sud se présente comme un objectif stratégique pour le Maroc et l'Amérique latine

«L'Amérique latine et le Maroc sont unis par un destin intimement lié, au-delà des frontières géographiques», a souligné, mardi à Rabat, le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri à l'ouverture de la 45ème session de l'Académie du Royaume du Maroc, qui se tient du 24 au 26 avril sous le thème «L'Amérique latine comme horizon de pensée». «Notre destin est commun, eu égard aux défis rencontrés et aux liens civilisationnel, politique et socioéconomique que partagent le Maroc avec les pays de l'Amérique latine», a-t-il indiqué. «Cette 45ème session, marquée par la participation d'éminents intellectuels marocains et internationaux, vise à rapprocher le Maroc de l'Amérique latine sur les plans politique, économique et culturel et à exposer les grandes évolutions enregistrées par le Royaume, sous le règne de SM le Roi Mohammed VI. Il s’agit également d’une occasion idoine pour conclure de nouveaux partenariats avec des instances de l'Amérique latine et faire connaître la cause nationale auprès des pays de cette région», a précisé Abdeljalil Lahjomri.

Concernant l'ouverture sur l'Amérique latine, le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc a expliqué que cela «permettra de renforcer les relations du Maroc et de l'Afrique avec ce continent et contribuera à rapprocher les visions et à élaborer des politiques d'intégration continentale». «L'Amérique latine s'impose depuis quelques décennies par ses avancées dans différents domaines et se dote ainsi de moyens d'occuper une nouvelle place dans le monde d'aujourd'hui, a-t-il fait savoir, notant que l'expérience de l'Amérique latine est très importante et inspirante, en passant d'un continent déchiré par les guerres, les conflits internes et la dictature à un modèle stable politiquement et économiquement.

M.Lahjomri a, par ailleurs, souligné que dans un contexte mondial en pleine mutation et marqué par la reconfiguration des rapports de forces, la coopération Sud-Sud se présente comme un objectif stratégique pour le Maroc et l'Amérique latine, en faveur du progrès et du développement durable des deux continents et un moyen efficient pour la création des groupements internationaux.

Il est à noter que cette 45ème session de l'Académie du Royaume du Maroc comprend cinq séances regroupées sous deux aspects principaux, juridico-institutionnel et philosophique. Les grandes lignes sont axées sur le volet géopolitique, avec un focus sur le décollage économique de certains pays de l'Amérique latine qui font aujourd'hui partie du G20 et aussi l'éveil culturel, puisque plus de 10 Prix Nobel de la littérature ont été décernés à des intellectuels de l'Amérique latine.

Parmi les thématiques phares de cette session, figurent notamment «L'Amérique latine comme nouvel espace géostratégique», «L'engagement Afrique-Amérique latine et la construction d'une nouvelle réalité», «Les modèles de développement en Amérique latine», «Culture, science et technologie: les nouveaux enjeux en Amérique latine», ou encore «La révolution éducationnelle comme levier du développement économique et social de l'Amérique latine».

Il est enfin à rappeler que la cérémonie de clôture de cette 45ème session qui aura lieu aujourd’hui connaîtra la signature d'une convention entre la Fondation de l'Académie du Royaume du Maroc pour la coopération culturelle et l'ambassade du Maroc au Chili, afin de renforcer la présence du Maroc dans ce pays et faire découvrir la culture et la civilisation marocaines, outre l'octroi du Prix de l'Académie à un penseur ou homme de lettres en guise de reconnaissance pour ses contributions.