Abdelhamid Jmahri : La position courageuse de l'Espagne a tranché sur près d' un demi-siècle de tergiversation

La nouvelle position de l'Espagne en faveur de l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara est "une position courageuse qui a tranché sur près d'un demi-siècle d'hésitation entre la position opportune et les calculs locaux", a écrit Abdelhamid Jmahri, directeur de publication du quotidien "Al Ittihad Al Ichtiraki". Dans un éditorial paru mardi au quotidien "Al Ittihad Al Ichtiraki", M. Jmahri a commenté la position exprimée par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, selon laquelle l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara est "la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend". Dans ce texte "Pedro Sanchez, l'homme de la détente historique", l'auteur a souligné que le nom de Sanchez sera associé à l'histoire de l'Espagne et aux relations avec le Maroc et la région méditerranéenne comme celui du président du gouvernement espagnol qui a fait une brèche majeure dans la géostratégie méditerranéenne à l'ouest et qui a brisé un plafond de verre que les dernières décennies avaient placé sur la tête de chaque homme politique du pays du voisin du Nord. L'homme (Sanchez), né il y a 50 ans dans le quartier de Tétouan à Madrid, a pris une position courageuse à laquelle aucun ne l'avait précédé, lorsqu'il a tranché, dans un message adressé à SM le Roi Mohammed VI, sur près d'un demi-siècle d'hésitation entre la position opportune et les calculs locaux, a-t-il ajouté. Notant que Sanchez avait brandi le slogan du changement lors du congrès qui l'élira comme Premier secrétaire de son parti, M. Jmahri a estimé que l'un des points de ce changement touche le voisin du Sud. A cet égard, il a souligné que le message que Sanchez a récemment adressé à Sa Majesté le Roi et dans lequel il annonce sa position courageuse, réaffirme sa conviction que "l'Espagne et le Maroc sont aujourd'hui et plus que jamais deux pays unis par de nombreux liens, non seulement à l'heure actuelle, mais à travers une relation stratégique tournée vers l'avenir. L'Espagne et le Maroc sont aujourd'hui un bon exemple de ce à quoi devrait ressembler le voisinage avec ses conditions géographiques et historiques, et comment celui-ci se transforme en une relation intense et fructueuse entre deux pays amis". Les socialistes espagnols, surtout les dirigeants du premier rang, étaient d'une entente absolue avec le Maroc et ont probablement balisé la voie à Pedro Sanchez, mais à vrai dire, c'est lui qui a eu le courage de dire la vérité en exercice de ses fonctions, non après son départ, a conclu M. Jmahri.